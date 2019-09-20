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الحريرى: فرنسا تحاول تخفيف التوتر بعد هجوم أرامكو

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:37 م
الحريرى: فرنسا تحاول تخفيف التوتر بعد هجوم أرامكو سعد الحريرى
كتب أحمد علوى

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قال رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى بعد لقائه بالرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الجمعة فى الإليزيه ، إن فرنسا تعمل على تخفيف التوتر بعد الهجوم على منشأتى نفط تابعتين لشركة أرامكو السعودية.

ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، يرى الحريرى أن لفرنسا دور هام ومستمر، أنه بناء على لقائه مع ماكرون فإن باريس تتابع هذه المسألة بهدف الحد من التوتر.

وكان ماكرون قد أكد اليوم إن بلاده ما زالت ملتزمة بمساعدة لبنان فى خططه للإصلاح الاقتصادى وذلك خلال محادثات أجراها فى باريس مع رئيس وزراء لبنان سعد الحريرى.

 


ماكرون

سعد الحريرى

لبنان

ارامكو

اخبار العالم

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