"التوصل لاتفاق ممكن".. مؤشرات أوروبية إيجابية قبل اجتماع "بريكست" اليوم

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إن وزير "بريكست" البريطانى، ستيفن باركلي سيجتمع مع نظيره الأوروبي ميشيل بارنييه في بروكسل اليوم، بعد أن أصر رئيس المفوضية الأوروبية المنتهية ولايته، جان كلود يونكر على أنه "يمكننا التوصل إلى اتفاق" قبل الموعد النهائي المحدد لخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبى في 31 أكتوبر.

قال يونكر إنه ليس لديه ارتباط "مثير" بالدعم الإيرلندي، وقال إنه منفتحا للاستماع إلى "ترتيبات بديلة" للحدود، فى إشارة إيجابية لما يمكن أن تؤول إليه المناقشات، حيث كانت مسألة الحدود الأيرلندية أحد أهم وأصعب نقاط الخلاف بين المعسكرين.

لكن نائب رئيس الوزراء الأيرلندي سيمون كوفيني سكب الماء البارد على مزاعم بوريس جونسون الأولية بالتقدم، قائلاً: "لسنا قريبين من الصفقة".

وكان ستيفن باركلي، الوزير البريطانى المكلف بملف بريكست، قال إن الاتحاد الأوروبى وضع بريطانيا فى اختبار "لا يمكن اجتيازه" بمطالبتها بتغيير موقفها من مسألة دعم الحدود الأيرلندية، موضحا أنه ينبغى منح لندن عامًا آخر على الأقل لإيجاد سياسة جديدة للحدود الأيرلندية.

وقال الوزير في كلمة ألقاها في مدريد أمس، الخميس، "قيل لنا إنه يتعين على المملكة المتحدة تقديم نص منطوق قانونيا بحلول 31 أكتوبر"، مضيفا: "ومع ذلك، فإن بديل الدعم ليس ضروريًا حتى نهاية فترة التنفيذ في ديسمبر 2020، وسوف يتشكل هذا من خلال العلاقة المستقبلية - التي لا يزال يتعين تحديدها.

وتابع قائلا: "باختصار لماذا تخاطر بالوصول إلى نتيجة غير مرغوب فيها في نوفمبر، عندما يمكن للجانبين العمل سويًا - حتى ديسمبر 2020.

وأضاف "باختصار، يخاطر الاتحاد الأوروبى بالاستمرار فى الإصرار على اختبار لا تستطيع المملكة المتحدة مجابهته لاسيما مع رفض البرلمان البريطاني ثلاث مرات. "