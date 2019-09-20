التعليم تحظر استغلال أسوار المدارس لإعلانات الدروس الخصوصية

كتب محمود طه حسين

مع اقتراب بدء الدراسة فى باقى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائى حتى الثالث الثانوى الأسبوع المقبل 21 سبتمبر الجارى، حذرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى من استخدام أسوار المدارس فى إعلانات الدروس الخصوصية.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنه يحظر استخدام أسوار المدارس فى إعلان الدروس الخصوصية أو الشعارات السياسية أو الشعارات الدينية أو الشعارات الرياضية، ويتم إزالتها على الفور، وكتابة تعليمات تحث على المبادئ والقيم والأخلاق الحميدة بعد دهان الأسوار.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، نشرت عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، طريقة تحميل كتاب الباقة لصفوف رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى من على موقع بنك المعرفة المصرى.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، رابطين للدخول على بنك المعرفة وإتباع خطوات تحميل الكتب من على منصة بنك المعرفة، ولمعرفة آلية وطريق التحميل شاهد الفيديو...

كان العام الدراسى الجديد انطلق الأربعاء 11 سبتمبر الجارى فى الصفوف الأولى رياض الأطفال والصفين الأول والثانى الابتدائى، على أن تبدأ الدراسة فى الصفوف الدراسية من الثالث الابتدائي، حتى الثالث الثانوى 21 سبتمبر الجارى أى السبت المقبل.