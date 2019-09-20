"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

كتب وليد عبد السلام

قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الخط الساخن 15344 الخاص بتقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة وطريقة الحصول على الخدمة يعمل على مدار 24 ساعة يوميا.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الخط الساخن بمثابة كول سنتر به مجموعة من المتدربية على نظام استقبال المكالمات والرد على الاستفسارات كاملة بالمجان ولا يتعلق الأمر فقط بالخدمة الصحية وانما يتعلق بمنظومة الاشتراكات واماكن الحصول على الخدمة.

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تم اطلاقها فى بورسعيد أول يوليو الماضى لينعم بخدماتها 920 ألف مواطن بالمحافظة كما أن المنظومة تتحمل الإشتراكات عن غير القادرين.

وجدير بالذكر أن الدولة تولى اهتمام كبير بقطاع الصحة لتغطية الأسرة بأكملها فى المظلة التأمينية الشاملة الجديدة .