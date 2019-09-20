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"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:00 ص
"التأمين الصحى الشامل": الخط الساخن 15344 يعمل على مدار 24 ساعة التأمين الصحى الشامل
كتب وليد عبد السلام

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قالت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الخط الساخن 15344 الخاص بتقديم الشكاوى والاستفسارات المتعلقة بالمنظومة الجديدة وطريقة الحصول على الخدمة يعمل على مدار 24 ساعة يوميا.

وأضافت منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة أن الخط الساخن بمثابة كول سنتر به مجموعة من المتدربية على نظام استقبال المكالمات والرد على الاستفسارات كاملة بالمجان ولا يتعلق الأمر فقط بالخدمة الصحية وانما يتعلق بمنظومة الاشتراكات واماكن الحصول على الخدمة.

ويشار إلى أن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة تم اطلاقها فى بورسعيد أول يوليو الماضى لينعم بخدماتها 920 ألف مواطن بالمحافظة كما أن المنظومة تتحمل الإشتراكات عن غير القادرين.

وجدير بالذكر أن الدولة تولى اهتمام كبير بقطاع الصحة لتغطية الأسرة بأكملها فى المظلة التأمينية الشاملة الجديدة .

 


التأمين الصحى

التأمين الصحى الشامل

منظومة التأمين الصحى

الخط الساخن للتامين الصحى

اليوم السابع بلس

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