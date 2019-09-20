البحوث الفلكية: هزة أرضية بالقاهرة بقوة 2.7 ريختر مركزها شرق العاصمة

كتب – محمود راغب

كشف الدكتور جاد القاضى ،رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الشبكة القومية للزلازل سجلت هزة أرضية حدثت الساعة لـ 5:34 دقيقة وشدتها 2.7 ريختر .

وأوضح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع " أن الهزة الأرضية مركزها شرق القاهرة، وشعر بها سكان مدن القطامية والقاهرة الجديدة ، مؤكدا رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، أن الهزة الأرضية لم ينتج عنها أى خسائر أو أضرار، لافتا إلى أن الشبكة القومية للزلازل تعمل على مدار الساعة لرصد وتسجيل وتحليل أية هزات أرضية قد نتعرض لها من خلال محطاتها المنتشرة بالمحافظات .