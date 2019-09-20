"الاستثمار" تدعو الشركات الأمريكية لضخ أموال جديدة فى المشروعات القومية

كتب عبد الحليم سالم

عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، مائدة مستديرة مع عدد من الشركات الأمريكية المستثمرة فى مصر ومجلس الأعمال المصرى الأمريكى.

حضر اللقاء، المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، وتوماس جولدبرجر، القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، وعمر مهنا رئيس مجلس الأعمال المصرى الأمريكى، والدكتور شريف كامل، رئيس الغرفة الأمريكية للتجارة، والمهندس طارق توفيق، الرئيس السابق للغرفة، وممثلى 36 شركة أمريكية عاملة فى مصر فى قطاعات الخدمات المالية والصحة وصناعة الأدوية والصناعات الغذائية، والزراعة، والصناعات التحويلية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والطاقة، والتأمين، والقانون الدولي، والصناعات الكيميائية، والغزل والنسيج، وخدمات رجال الأعمال.

وبحثت الوزارة، بحسب بيان صحفى اليوم الجمعة، الفرص الاستثمارية المتاحة، والتحديات التى تواجه المستثمرين الأمريكيين فى مصر، وقامت باستعراض قصص نجاح الشركات الأمريكية، ومعدلات ضخها للاستثمارات خلال السنوات الماضية، كما طالبت الشركات الأمريكية بضخ الاستثمارات فى المشروعات القومية الكبرى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، والاستفادة من التعديلات الجديدة التى تم إقرارها على قانون الاستثمار خلال العام الحالى، ومن أهمها استفادة الشركات التى تقوم بتوسعات من مزايا التأسيس من حوافز وضمانات.

وقال الدكتور شريف كامل، رئيس غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، إن التعديلات التى تمت مؤخرًا على قانون الاستثمار تمنح فرص كبيرة لتوسع المستثمرين فى مصر، مشيرًا إلى أن الاجتماعات التى يتم عقدها مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولى يكون لها آثر حقيقى وفعال على بيئة الاستثمار وأوضاع المستثمرين، ما يساهم فى تطوير المنتجات والخدمات، والتوسع فى الاستثمار، وهذا ما حدث خلال الخمس سنوات الماضية.