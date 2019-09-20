سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:17 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

الاثنين.. إنطلاق مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر .. رؤية رجال الأعمال"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:00 ص
الاثنين.. إنطلاق مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر .. رؤية رجال الأعمال" الدكتور مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تنطلق يوم الإثنين المقبل  فاعليات مؤتمر"مستقبل الإستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، والذي تنظمة جميعة رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية  لشباب الأعمال برعاية وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي.
 
ويستعرض المؤتمر، "رؤية مجتمع الأعمال المصري حول آليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في اختراق الأسواق العالمية وجذب المزيد من الأستثمارات، مع إلقاء الضوء على مقومات إستدامة النمو والتطور للمنتج المصري والنهوض به"، حيث تستعرض الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر "رؤية مؤسسات التصنيف الدولية حول أداء اإلقتصاد المصري"، والتي يديرها الدكتور عمرو حسنين – رئيس مجلس إدارة شركة MERIS، ويتم خلالة عرض تقديمي حول "مؤشرات الإقتصاد المصري "تقدمه مؤسسة "موديز".
 
من ناحية آخري تناقش فاعليات الجلسة الأولي للمؤتمر سبل تحقيق حياة كريمة للمواطن بالإعتماد على قدرة الإقتصاد على خلق الثروة من خلال زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، لرفع مستوى المعيشة على نطاق واسع يحقق نمو شامل، حيث تستعرض الجلسة محاور ثلاثة علي رأسها " كيف وعلى أي مدى زمني يمكن للإقتصاد المصري أن يخلق ثروة تحقق ذلك؟ ، وما هو التوزيع الأمثل للإطراف العاملة في الإقتصاد؟، وما هى أهم القدرات الممكنة للقطاع الخاص في المرحلة القادمة؟.
 
فيما تدور فاعليات الجلسة الثانية، حول "مؤشرات الإقتصاد المصري ما بين الواقع والمأمول"، وتستعرض الجلسة الأخيرة بالمؤتمر"الإقتصاد المصري بين فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة "، والتي يتحدث فيها وزاء التجارة والصناعة والاتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مي البطران- رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومدحت فايق – نائب رئيس شركة ABB لشمال ووسط أفريقيا "، ومحمد رحمي – المدير التنفيذي لشركة Egypt Endeavor، فيما سيتم عرض قصص النجاح "جراج روكسي"، بالإضافة إلي عرض تقديمي حول قصص نجاح تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالمشروعات الخاصة بالشباب ورواد الأعمال لتحقيق طفرة من الإبتكار والإبداع بتلك المشروعات.
 
 

وزاره الاستثمار

الاستثمار فى مصر

وزاره الماليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

فيديو.. أبناء الوطن العربى يدعمون مصر.. رسائل وعبارات مساندة من شخصيات عربية لأرض الكنانة.. مفكر إماراتى: مصر الدرع الواقى من مؤامرات العدوان فى كل زمان ومكان.. وإعلامى كويتى للرئيس السيسى: لا يهمك كلام الصغار

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

التاريخ يحكى .. "النوم والأدوية" بعبع نجوم الأهلى والزمالك قبل السوبر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

توفير تطعيمات الحصبة لطلاب المدارس ومحافظات الحدود.. والصحة: الأمصال آمنة

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

250 ألف جنيه غرامة أو الحجب عقوبة نشر الأخبار الكاذبة فى الإعلام

أخبار× 24 ساعة.. موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر

أخبار× 24 ساعة.. موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر

إغلاق جزئى لكوبرى عباس أمام القادم من الجيزة للقاهرة لإصلاح الفواصل

إغلاق جزئى لكوبرى عباس أمام القادم من الجيزة للقاهرة لإصلاح الفواصل

عايز تستخرج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى من المنزل.. إليك الخطوات

عايز تستخرج بدل فاقد لبطاقة الرقم القومى من المنزل.. إليك الخطوات

الأهلى يبحث عن تعزيز رقمه القياسى فى السوبر 11 أمام غريمه التقليدى

الأهلى يبحث عن تعزيز رقمه القياسى فى السوبر 11 أمام غريمه التقليدى

"التعليم" تعلن تفعيل الغياب الإلكترونى بالأسبوع الأول للدراسة فى 10 صفوف

"التعليم" تعلن تفعيل الغياب الإلكترونى بالأسبوع الأول للدراسة فى 10 صفوف

هل يفتح سوبر الأهلي والزمالك الباب لعودة الجمهور فى الدوري خلال الموسم الجديد؟.. التشجيع المثالي يُمهّد طريق عودة الجمهور للمدرجات.. وتجربة "تذكرتي" قادرة على حل المعادلة الصعبة

هل يفتح سوبر الأهلي والزمالك الباب لعودة الجمهور فى الدوري خلال الموسم الجديد؟.. التشجيع المثالي يُمهّد طريق عودة الجمهور للمدرجات.. وتجربة "تذكرتي" قادرة على حل المعادلة الصعبة

موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة