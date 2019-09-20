الاثنين.. إنطلاق مؤتمر "مستقبل الاستثمار فى مصر .. رؤية رجال الأعمال"

كتب هانى الحوتى

تنطلق يوم الإثنين المقبل فاعليات مؤتمر"مستقبل الإستثمار في مصر.. رؤية مجتمع الأعمال"، والذي تنظمة جميعة رجال أعمال الإسكندرية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والجمعية المصرية لشباب الأعمال برعاية وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي.

ويستعرض المؤتمر، "رؤية مجتمع الأعمال المصري حول آليات عمل القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية والإنتاجية وكفاءته في اختراق الأسواق العالمية وجذب المزيد من الأستثمارات، مع إلقاء الضوء على مقومات إستدامة النمو والتطور للمنتج المصري والنهوض به"، حيث تستعرض الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر "رؤية مؤسسات التصنيف الدولية حول أداء اإلقتصاد المصري"، والتي يديرها الدكتور عمرو حسنين – رئيس مجلس إدارة شركة MERIS، ويتم خلالة عرض تقديمي حول "مؤشرات الإقتصاد المصري "تقدمه مؤسسة "موديز".

من ناحية آخري تناقش فاعليات الجلسة الأولي للمؤتمر سبل تحقيق حياة كريمة للمواطن بالإعتماد على قدرة الإقتصاد على خلق الثروة من خلال زيادة الإنتاجية والقدرة التنافسية، لرفع مستوى المعيشة على نطاق واسع يحقق نمو شامل، حيث تستعرض الجلسة محاور ثلاثة علي رأسها " كيف وعلى أي مدى زمني يمكن للإقتصاد المصري أن يخلق ثروة تحقق ذلك؟ ، وما هو التوزيع الأمثل للإطراف العاملة في الإقتصاد؟، وما هى أهم القدرات الممكنة للقطاع الخاص في المرحلة القادمة؟.

فيما تدور فاعليات الجلسة الثانية، حول "مؤشرات الإقتصاد المصري ما بين الواقع والمأمول"، وتستعرض الجلسة الأخيرة بالمؤتمر"الإقتصاد المصري بين فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة "، والتي يتحدث فيها وزاء التجارة والصناعة والاتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة مي البطران- رئيس لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ومدحت فايق – نائب رئيس شركة ABB لشمال ووسط أفريقيا "، ومحمد رحمي – المدير التنفيذي لشركة Egypt Endeavor، فيما سيتم عرض قصص النجاح "جراج روكسي"، بالإضافة إلي عرض تقديمي حول قصص نجاح تطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة بالمشروعات الخاصة بالشباب ورواد الأعمال لتحقيق طفرة من الإبتكار والإبداع بتلك المشروعات.