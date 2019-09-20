الإنتاج الحربى ناعية العالم عبد الحليم عمر: نستكمل مشروعه تخليدا لعلمه

كتب زكى القاضى

نعت وزارة الإنتاج الحربى، ببالغ الأسى العالم المصرى، الدكتورعبد الحليم عمر، أستاذ هندسة الطرق بجامعة كارلتون، وأحد أنبغ عقول مصر بالخارج فى مجال الهندسة، وصاحب اختراع ( الهراس أمير) ، حيث وافته المنية بمدينة أوتاوا بكندا ، تاركا إرثا هاما من العلم والمعرفة ، لم يتوان عن مشاركته وتقديم خبراته لوطنه الغالى مصر.

وتقدمت الوزارة بخالص العزاء لأسرته وزملائه وتلاميذه داعين الله عز وجل أن يتغمده بالرحمة والمغفرة .

وأكدت الوزارة فى بيان صدر صباح اليوم، أن العالم الراحل الدكتور عبد الحليم عمر، أستاذ هندسة النقل بجامعة كارلتون كان علي علاقة طيبة ببلده مصر وشارك في مؤتمر مصر تستطيع الذي نظمته وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج وقدم مشروعات لصالح بلده منها تعاونه مع وزارة الإنتاج الحربي لتصنيع الهراس (أمير-3) لرصف الطرق بدون تشققات بنسبة تصنيع محلي تصل إلي 60%، ليساعد في خلق جيل جديد من معدات رصف الطرق بدون تشققات في الأسفلت مستقبلا.

وكان قد تم توقيع اتفاق لتصنيع مكونات الهراس أمير 3 بين وزراة الإنتاج الحربى والدكتور عبد الحليم عمر و شركة توملينسون في شهر إبريل 2018 والذي بموجبه تم تنفيذ الرسومات التصميمة وإعتمادها لأول ( هراس أمير 3) وتم تصنيع المكونات داخل مصنع إنتاج وإصلاح المدرعات (مصنع 200) الحربي، وتم الإنتهاء من تنفيذها وتصديرها إلى الجانب الكندى فى يوليو 2018لإختبار الهراس بولاية "أوتاوا" من قبل المخترع ( عبد الحليم عمر) بدولة كندا وتم تجربته بنجاح فى أغسطس 2018، تمهيدا للإنتاج الكمي للهراس والتصدير لدول العالم ومنها كندا ، وقد تم التعاقد مع وزارة الإنتاج الحربي على تصنيع وتوريد مكونات عدد (2) هراس إلى كندا فى إبريل 2019 وتم الإنتهاء من تنفيذها وتم تصديرها إلى الجانب الكندى فى أول أغسطس 2019.

وتعتزم وزارة الإنتاج الحربى، استكمال ما بدأه الدكتور عبد الحليم عمر ، تكريما وتخليدا لعلمه متمثلا فى إختراع ( الهراس أمير 3) ، واستكمال توطين صناعة الهراس بشركات الإنتاج الحربي بأعلى نسبة مكون محلى، لتقدم طفرة صناعية حديثة فى مجال معدات رصف الطرق.