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الإسكندرية تطبق تجربة جمع القمامة بواسطة الصفارة بأحياء وسط و المنتزة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:21 م
الإسكندرية تطبق تجربة جمع القمامة بواسطة الصفارة بأحياء وسط و المنتزة جمع القمامة - أرشيفية
الاسكندرية جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية، عن تطبيق تجربتين بكل من حى وسط، والمنتزة أول غدا السبت، و ذلك فى إطار التوسع فى تجارب الجمع من أسفل العقارات مباشرة من أجل القضاء على ظاهرة النباشين التى تتسبب فى إنتشار أكوام القمامة، و تنفيذاً لتوجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الأسكندرية  لشركة نهضة مصر بوضع برنامج زمنى للقضاء نهائياً على مشكلة القمامة بالإسكندرية.

وأشار بيان صحفى صادر اليوم الجمعة ، إلى أن التجربة الأولى ستكون من خلال تطبيق الجمع بواسطة الصفارة من أمام العقارات وذلك فى الأماكن الشعبية التى يصعب مرور سيارات النظافة التابعة لشركة نهضة مصر، وقامت الشركة بإختيار قطاعين رئيسيين داخل حى وسط وهما مربع باولينو بدائرة محرم بك، ومربع نادى الصيد بقطاع أبيس ، وأن عملية الجمع ستبدأ منذ الساعة 11 صباحًا.

التجربة الثانية ستكون فى نطاق حى المنتزة وتحديداً من شارع البكباشي العيسوى شمالا حتى شارع جمال عبد الناصر جنوبا، ومن شارع مسجد سيدي بشر شرقا حتى شارع محمد نجيب غربا، وسيتم خلال تلك التجربة جمع القمامة بواسطة الصناديق الموجودة أمام العقارات مباشرة بالمناطق المحددة، وذلك  خلال الفترة من الساعة الواحدة ظهراَ، وحتى الرابعة عصراً.

وناشدت محافظة الإسكندرية المواطنين قاطني تلك المناطق التعاون مع شركة نهضة مصر للنظافة بعدم إخراج القمامة إلا في المواعيد المحددة التى تم الإعلان عنها  من أجل إنجاح تلك التجارب التى تأتى فى إطار التنسيق بين محافظة الأسكندرية وشركة نهضة مصر من أجل تقديم خدمة تليق بمواطنى الأسكندرية والقضاء نهائياَ على ظاهرة  النباشيين وإنتشار القمامة.

يذكر أن شركة نهضة مصر بالتنسيق مع الأحياء المعنية وإدارة الرصد البيئي بالمحافظة قامت بعمل عدة حملات توعية لقاطني تلك المناطق لتعريف الأهالي بالتجربة قبل بدءها والمواعيد المحددة لالقاء القمامة، وكذلك طباعة الملصقات التوعوية وتوزيعها في الأماكن المخصصة.

 

 

 

 
 

 

 


الاسكندرية

منظومة النظافة

الجمع المنزلى

القمامة بالشارع

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