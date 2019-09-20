الأنبا باسيليوس يحذر الشباب من خطايا يهوذا فى أول اجتماعاته بطهطا

سارة علام

ترأس الأنبا باسيليوس فوزي مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك الاجتماع العام الأول بعد تجليسه أسقفًا، وذلك بكاتدرائية يسوع الملك بطهطا مساء أمس .

دارت كلمته حول "حينئذ ذهب واحد من الإثنى عشر الذى يدعى يهوذا الإسخريوطى إلى رؤساء الكهنة" "مت14/26" والتي من خلالها تأمل فى خطايا يهوذا السبع موضحا كيف يتجنبها تلميذ المسيح اليوم معددا الخطايا وهى:

الشعور بالرفض الإحساس بعدم الأمان انخفاض الروح المعنوية "الاكتئاب" اليأس الاستسلام للإغراءات عدم القدرة على السماع رفض فرص الإنقاذ

حضر اللقاء أبناء الكنائس من معظم رعايا الإيبارشية وعلي رأس الحضور، الأنبا يوسف أبو الخير المطران الفخري لإيبارشية سوهاج، ولفيف من الآباء كهنة الإيبارشية والراهبات، واختتم الاجتماع بصلاة تلاها الأنبا باسيليوس الذى صمم على مصافحة الحاضرين ومباركتهم بروح أبوية.