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الأنبا باخوم يترأس قداس الاحتفال بختام انشطة كنيسة الأنبا انطونيوس بالفجالة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:14 م
الأنبا باخوم يترأس قداس الاحتفال بختام انشطة كنيسة الأنبا انطونيوس بالفجالة الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الايبارشية البطريركية
سارة علام

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ترأس الأنبا باخوم النائب البطريركى لشئون الايبارشية البطريركية للأقباط الكاثوليك أمس اليوم الختامى للأنشطة بكاتدرائية الأنبا انطونيوس الكبير للأقباط الكاثوليك بالفجالة بحضور الآباء الكهنة رعاة الكنيسة الأب بولس جرس و الأب هدية تامر والأب انطونيوس سماحة وعدد من الراهبات وشعب الكنيسة الذى جاء للاحتفال

بدأ اليوم الاحتفالى بصلاة القداس الإلهى الذى ترأسه الأنبا باخوم وشرح فى عظة القداس جملة "التجديف على الروح القدس" والتى تعنى عدم القدرة على الاعتراف بعمل الله مؤكدًا أن خطية التجديف على الروح القدس تساوى اليأس

وأشاد الانبا باخوم بالأنشطة المقدمة من خدام الكنيسة وأكد على أن الشباب هم مستقبل الكنيسة وأن مقياس النضوج الحقيقى للكنيسة هو تحول الكنيسة إلى إرسالية مشيرا إلى تكريس البابا فرنسيس شهر اكتوبر شهرا للإرساليات.

تلا القداس الإلهى حفل ختام الأنشطة الذى تضمن العديد من الفقرات و منها "شعار مؤتمر الكنيسة لهذا العام - الألحان الكنسية - كورال - تكريم المشاركين فى النشاط العلمى والخريجين من المراحل المختلفة".

 


الانبا باخوم

الكاثوليك

الانبا انطونيوس بالفجالة

ختام نشاط كنيسة الفجالة

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