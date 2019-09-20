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الأزهر يحسم الأمر.. تعرف على حكم قتل الكلاب الضالة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:00 ص
الأزهر يحسم الأمر.. تعرف على حكم قتل الكلاب الضالة الكلاب الضالة
كتب لؤى على

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ردت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، على سؤال أرسله أحد متابعى اللجنة، حول قتل الكلاب جاء نصه :"ما حكم الشرع فى قتل الكلاب الضالة؟، وهو سؤال منتشر بين الناس.

وحسمت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، الجدل حول السؤال الذى ينتشر بين أوساط الناس، حيث أكدت"إنّ الشريعة تنظر إلى الحيوان نظرة واقعيَّة؛ ترتكز على أهمِّيَّته في الحياة، ونفعه للإنسان، ونصّ القرآنُ الكريم على تكريم الحيوان، وبيان مكانته ونفعه للإنسان، قال تعالى:"وَالأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ*وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلاَّ بِشِقِّ الأَنْفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ".

وتابعت لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، خلال ردها على السؤال،"لذلك فالأصل هو الإحسان للحيوانات، ومِن ثمَّ فلا يجوز قتل الكلاب أو غيرها من الحيوانات الضالَّة إلَّا إذا تحقَّق ضررها؛ كأن تهدِّد أمن المجتمع وسلامة المواطنين، بشرط أن يكون القتل هو الوسيلة الوحيدة لكفِّ أذاها وضررها، مع مراعاة الإحسان في قتلها؛ فلا تُقتَل بطريقة فيها تعذيب لها، ومع الأخذ في الاعتبار أن الأَولى هو اللجوء إلى جمعها في أماكن مخصصة استنقاذًا لها مِن عذاب الجوع حتى تستريح بالموت أو الاقتناء".

 


الكلاب الضالة

الازهر الشريف

لجنة الفتوى

حكم قتل الكلاب

اليوم السابع بلس

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