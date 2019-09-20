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الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 08:00 ص
الأرصاد: طقس مائل للحرارة على الوجه البحري اليوم.. والعظمى بالقاهرة 33 درجة درجات الحرارة
كتب – محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الجمعة، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا.
 
وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
 
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى
القاهرة 23 33
شبين الكوم 23 33
طنطا 22 32
دمنهور 22 31
الإسكندرية 21 29
بلطيم 22 29
مطروح 18 28
السلوم 20 29
سيوة 18 33
بورسعيد 24 29
دمياط 23 28
الزقازيق 21 33
الإسماعيلية 20 34
السويس 22 34
العريش 23 30
رفح 21 30
رأس سدر 24 33
نخل 18 33
نويبع 25 36
طابا 24 33
كاترين 23 35
الطور 26 33
شرم الشيخ 29 37
الغردقة 26 37
مرسى علم 28 35
الفيوم 23 34
بني سويف 23 34
المنيا 23 35
أسيوط 23 35
سوهاج 24 37
قنا 24 41
الأقصر 25 41
أسوان 26 43
أبو سمبل 26 41
الوادي الجديد 25 37
شلاتين 27 37
أبو رماد 26 36
حلايب 29 34
رأس حدربة 28 33
 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى
مكة المكرمة 30 46
المدينة 26 44
الرياض 24 41
المنامة 30 37
أبوظبي 30 41
الدوحة 29 37
الكويت 24 44
دمشق 15 38
بيروت 25 30
عمان 17 33
القدس 19 29
غزة 22 30
بغداد 25 43
مسقط 28 32
صنعاء 12 28
الخرطوم 29 40
طرابلس 24 32
تونس 23 30
الجزائر 22 27
الرباط 15 24
نواكشوط 26 31
 
 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى
أنقرة 10 28
إسطنبول 15 20
إسلام آباد 22 32
نيودلهي 26 33
جاكرتا 23 33
بكين 16 27
كوالالمبور 24 33
طوكيو 19 26
أثينا 18 26
روما 13 26
باريس 11 23
مدريد 16 26
برلين 09 16
لندن 13 20
مونتريال 16 24
موسكو 02 11
نيويورك 17 26
واشنطن 14 28

الارصاد

طقس

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