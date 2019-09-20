استعدادات أمنية مكثفة لاستقبال العام الدراسى وغرف عمليات بـ"تعليم كفر الشيخ"

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، واللواء هيثم عطا، مدير إدارة البحث الجنائى، استعدادات مكثفة لمتابعة بدء العام الدراسى غداً فى 292 مدرسة تابعة لـ 13 إدارة تعليمية، وتيسير دوريات فى المدن وخاصة مدينة كفر الشيخ، وتواجد الخدمات الأمنية بالقرب من مدارس التعليم الفنى للبنات لمنع تواجد الشباب بالقرب منها.

ووجه اللواء محمود حسن، مدير أمن كفر الشيخ، تعليماته لقيادات مديرية الأمن ورجال الامن بالمراكز الشرطية بمتابعة المدارس، وتيسير الحركة المرورية، منعاً للزحام والتكدس المرورى، وخاصة بعد غد الأحد الذى ستشهد المحافظة خلاله بدء العام الدراسى فى كل مدارس المحافظة .

وعلى جانب آخر تتابع غرفة عمليات المحافظة وإدارة الأزمات، وغرف العمليات الفرعية بمجالس المدن وغرفة العمليات بتعليم كفر الشيخ، وغرف العمليات بالادارات التعليمية، بتوجيهات الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم برئاسة الدكتوزرة بثينة كشك وكيل الوزارة، استعدادات المدارس لاستقبال الطلاب.

وأكد المهندس محمد عبدالله، مدير إدارة الأزمات وغرفة العمليات، لـ "اليوم السابع"، أن الغرفة فى انعقاد دائم لمتابعة استعدادات المدارس، واستقبال الطلاب سواء مدارس ذات الفترتين أو المدارس الفنية بأنواعها، وتقدم الغرفة تقريرها للمحافظ على مدار الساعة، ويتم إبلاغه بمجريات الأمور .

وقالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، ستبدأ الدراسة غداً السبت فى 292 مدرسة ،منهم 85 مدرسة تعليم فنى "18مدرسة تعليم صناعي، و8 مدارس تعليم زراعي،و26 مدرسة تعليم تجاري،و3مدرسة تعليم فندقي،و20مدرسة تعليم فنى مهني"، يدرس بهم 85ألف طالب، كما تبدأ الدراسة فى 76مدرسة اعددية ،ومدرستين ثانويتين بدسوق وقلين ،كما ستبدأ الدراسة ب 131 مدرسة ابتدائية.

وأضافت وكيل الوزارة، وستبدأ الدراسة بكل المدارس بـ 13 إدارية تعليمية يوم الأحد المقبل ،مؤكدة أن لجان المتابعة بديوان المديرية تتابع المدرس بالإدارات التعليمية، بالإضافة لزياراتها المفاجئة للمدارس، ومتابعات وزيارات مدراء الإدارات التعليمية واللجان للمدارس.

وقالت وكيل الوزارة، سيشهد العام الدراسي، تطبيق نظام التعليم المزدوج، فى 3 مدارس، كما ستشهد 5مدارس بالتعليم الفنى تطبيق نظام الجدريات،وهو نظام لتطوير التعليم الفنى ليحاكى الواقع على الطبيعة فى العمل وتحديث المناهج ،وهى المدرسة الثانوية الصناعية للبنات بكفر الشيخ ،ومدرسة سيدى سالم الصناعية للبنين، ودسوق الصناعية للبنات، بالتعليم الصناعى ،وبالتعليم التجارى مدرسة سيدى سالم التجارية بنات، والحامول التجارية بنات ،وبالتعليم الزرعى، مدرسة كون دميس الزراعية، وفوه الزراعية.