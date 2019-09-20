استعجال التحريات حول عاطل انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالمقطم

كتب سليم على

تباشر نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، التحقيق مع عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين فى المقطم ، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه.

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكن دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم، فى القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بعد مطاردة مثيرة بالشوارع.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه أثناء مرور دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم، تلاحظ لهم وجود شخص يرتدى ملابس ضابط شرطة وبحوزته طبنجة صوت وبالاقتراب منه استقل سيارة ملاكى "فاميه" ولاذ بالفرار وطاردته القوة الأمنية واستطاعت إيقاف سيارته، وتبين أنه عاطل وانتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين، وتم اقتيادة لقسم الشرطة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.