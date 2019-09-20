سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:06 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

استعجال التحريات حول عاطل انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالمقطم

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 01:41 م
استعجال التحريات حول عاطل انتحل صفة ضباط شرطة لسرقة المواطنين بالمقطم انتحال صفة-أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
 
تباشر نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، التحقيق مع عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين فى المقطم ، كما أمرت بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه. 
 
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية ، تمكن  دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم، فى القبض على عاطل انتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين بعد مطاردة مثيرة بالشوارع.
 
وأشارت التحقيقات، إلى أنه أثناء مرور دورية أمنية تابعة لقسم شرطة المقطم، تلاحظ لهم وجود شخص يرتدى ملابس ضابط شرطة وبحوزته طبنجة صوت وبالاقتراب منه استقل سيارة ملاكى "فاميه" ولاذ بالفرار وطاردته القوة الأمنية واستطاعت إيقاف سيارته، وتبين أنه عاطل وانتحل صفة ضابط شرطة لسرقة المواطنين، وتم اقتيادة لقسم الشرطة تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.
 
 
 

عقوبه انتحال صفة ضباط

مديريه امن القاهرة

جرائم سرقة

نيابة المقطم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حبس عاطلين بتهمة انتحال صفة رجال شرطة وسرقة المواطنين بالإكراه

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:42 م

القبض على عاطلين إنتحلا صفة رجال شرطة لسرقة المواطنين بالبساتين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:14 م

تجديد حبس 4 أشخاص انتحلوا صفة رجال شرطة وسرقوا شقة فى مصر القديمة

الإثنين، 16 سبتمبر 2019 11:36 ص

تجديد حبس متهم بانتحال صفة موظف عام بالسلام 15 يوماً

الأحد، 15 سبتمبر 2019 02:23 م

النيابة تطالب بضبط المتهم الخامس بعصابة انتحلت صفة شرطة لسرقة شقة بمصر القديمة

الأحد، 15 سبتمبر 2019 11:58 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة