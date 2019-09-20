ارتفاع حالات أمراض الرئة المرتبطة بالسجائر الإلكترونية بأمريكا لـ530

كتبت هند عادل

ارتفعت حالات الإصابة بالأمراض المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة إلى 530 ، وفقا لما أعلنه مركز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC)، حيث يواصل العلماء البحث عن سبب "مرض الرئة" الذي قتل 7 أشخاص حتى الآن.

وأشار تقرير مركز السيطرة على الأمراض والوقاية إلى أن 150 شخصًا آخر أصيبوا بأمراض الرئة المرتبطة بتدخين السجائر الإلكترونية خلال يوم واحد، لتصل أعداد المصابين لـ 530 شخصًا، معظمهم دون سن الخامسة والعشرين، وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وحدثت الزيادة الحادة في أسبوع واحد فقط، حيث ارتفعت بعد الإعلان السابق لمراكز السيطرة على الأمراض في 11 سبتمبر، وحتى الآن توفي سبعة أشخاص بسبب مرض الرئة الغامض الذي أطلق عليه علماء جامعة هارفارد "مرض رئوي جديد".

ويواصل مركز السيطرة على الأمراض ، وإدارة الغذاء والدواء (FDA) ومسئولو الصحة بالولاية التحقيق في كيفية تسبب السجائر الإلكترونية فى الاصابة بهذه الأمراض القاتلة.

ويمثل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 34 عامًا 67 في المائة من الحالات المقلقة ، بينما تقل أعمار 16 في المائة من ضحايا مرض الأبخرة عن 18 سنة.

وقال مسئولو مركز السيطرة على الأمراض "إننا نوصي الناس بالتفكير في عدم استخدام السجائر الإلكترونية".