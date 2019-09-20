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ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 1.21% خلال أسبوع..وتربح 21.1 مليار ريال

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 10:00 م
ارتفاع الأسهم السعودية بنسبة 1.21% خلال أسبوع..وتربح 21.1 مليار ريال بورصة السعودية أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية- تداول، بنسبة 1.21% رابحاً 95 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 7926.8 نقطة.
 
وشهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، أمس الخميس، تمديد فترتى مزاد الإغلاق، والتداول على سعر الإغلاق، بالتزامن مع بدء المرحلة الرابعة من الانضمام لمؤشر فوتسى راسل، والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام لمؤشر (S&P Dow Jones).
 
وارتفعت قيمة التداول ببورصة السعودية، نحو 20.09 مليار ريال، مقابل نحو 13.77 مليار ريال قيمة التداولات الأسبوع السابق، وزادت القيمة السوقية بقيمة 21.1 مليار ريال لتصل إلى 1.88 تريليون ريال.
وارتفع 11 قطاعاً ببورصة السعودية، على رأسها قطاعى الاتصالات والبنوك بنسبة 3.4%، 2.4% على التوالى، بينما تراجع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.45%. 
 

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