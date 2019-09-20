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ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.5 مليار جنيه خلال أسبوع

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:08 م
ارتفاع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.5 مليار جنيه خلال أسبوع البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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ارتفع إجمالى قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 12.5 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، فى حين بلغت كمية التداول نحو 1.029 مليار ورقة منفذة على 116 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالى قيمة تداول قدرها 10 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 770 مليون ورقة منفذة على 105 ألف عملية خلال الأسبوع الماضى. 
  
أما بورصة النيل فبلغ إجمالى قيمة التداول فيها نحو 9.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.5 مليون ورقة منفذة على 1253 عملية خلال الأسبوع المنتهى؛ واستحوذت الأسهم على 39.76% من إجمالى قيمة التداول داخل المقصورة، فى حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 60.24%، وفقاً للتقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
 
ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة فى مؤشرات البورصة بين 3.8 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسى للبورصة بحجم تداول 539 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 60.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 70" نحو 830.3 مليون جنيه، بحجم تداول 316.2 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 39.5 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ"إيجى إكس 100" نحو 4.7 مليار جنيه بحجم تداول 856.1 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 100.5 ألف عملية.
 

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