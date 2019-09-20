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إصابة 51 فلسطينيا بالرصاص الحى فى اعتداء الاحتلال على مسيرات شرق غزة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:00 م
إصابة 51 فلسطينيا بالرصاص الحى فى اعتداء الاحتلال على مسيرات شرق غزة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
غزة أ ش أ

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 أصيب 51 فلسطينيا بالرصاص الحي، و28 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط، والعشرات بالاختناق، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلى المشاركين فى المسيرات الأسبوعية السلمية التى تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بأن جنود الاحتلال المتمركزين فى الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية اطلقوا الرصاص الحى و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه مئات الشبان الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات شرق قطاع غزة للمشاركة فى المسيرات؛ ما أدى إلى إصابة 51 مواطنا بالرصاص الحي، و28 آخرين بأعيرة "مطاطية" بينهم مسعفان وطفل، والعشرات بالاختناق.

 


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فلسطين

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