سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:12 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

إصابة 32 فلسطينيا بالرصاص الحى فى اعتداء الاحتلال على مسيرات شرق غزة

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:46 م
إصابة 32 فلسطينيا بالرصاص الحى فى اعتداء الاحتلال على مسيرات شرق غزة عنف قوات الاحتلال الاسرائيلى _ صورة أرشيفية
غزة أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 32 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، و15 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط بينهم مسعفان وطفل، والعشرات بالاختناق، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلى المشاركين فى المسيرات الأسبوعية السلمية التى تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بان جنود الاحتلال المتمركزين فى الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية أطلقوا الرصاص الحى و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه مئات الشبان والفتية الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات ، شرق قطاع غزة للمشاركة فى المسيرات، ما أدى إلى إصابة 32 مواطنا بالرصاص الحي، و15 آخرون بأعيرة "مطاطية" بينهم مسعفان وطفل، والعشرات بالاختناق.

 


إصابة 32 فلسطينيا

الرصاص الحى

الاحتلال

مسيرات غزة

فلسطين

أخبار فلسطين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

غاندى يضرب عن الطعام تحديا للاحتلال البريطانى.. حكاية عمرها 87 عاما

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 04:00 م

الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا بالضفة ويصيب آخرين بالرصاص فى رام الله والخليل

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:34 ص

مستوطنون وعنصر من مخابرات الاحتلال الإسرائيلى يقتحمون المسجد الأقصى

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 02:06 م

إصابة سيدة فلسطينية قرب حاجز قلنديا شمالى القدس برصاص الاحتلال

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 08:54 ص

إصابة 7 فلسطينيين على الأقل فى مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلى بالقدس ورام الله والضفة الغربية

الثلاثاء، 17 سبتمبر 2019 10:56 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

هالاند موهبة سالزبورج "لاعب الجولة" فى دوري ابطال اوروبا

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة