إصابة 32 فلسطينيا بالرصاص الحى فى اعتداء الاحتلال على مسيرات شرق غزة

غزة أ ش أ

أصيب 32 مواطنا فلسطينيا بالرصاص الحي، و15 آخرون بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط بينهم مسعفان وطفل، والعشرات بالاختناق، خلال مهاجمة قوات الاحتلال الإسرائيلى المشاركين فى المسيرات الأسبوعية السلمية التى تقام أيام الجمعة من كل أسبوع على مقربة من السياج الفاصل شرق قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية بان جنود الاحتلال المتمركزين فى الأبراج العسكرية وخلف السواتر الترابية أطلقوا الرصاص الحى و"المطاطي" وقنابل الغاز المسيل للدموع، باتجاه مئات الشبان والفتية الذين توافدوا إلى مناطق التجمعات ، شرق قطاع غزة للمشاركة فى المسيرات، ما أدى إلى إصابة 32 مواطنا بالرصاص الحي، و15 آخرون بأعيرة "مطاطية" بينهم مسعفان وطفل، والعشرات بالاختناق.