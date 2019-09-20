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إصابة ربة منزل و3 من أبنائها فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بقنا

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:36 م
إصابة ربة منزل و3 من أبنائها فى انفجار أسطوانة بوتاجاز بقنا اسعاف - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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أصيبت سيدة فى العقد الخامس وثلاثة من ابنائها، اليوم، بحروق بمناطق متفرقه، إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز فى منزلهم بقرية تابعة لمركز نجع حمادى شمال محافظة قنا، وتم نقلهم للمستشفى لتلقى العلاج.

تلقى اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا إخطارًا، بإصابة، نجوى. ع."50عاما، وأبنائها عماد جمال، وشقيقيه محمد وجابر، بحروق من الدرجة الأولى فى مناطق متفرقه فى اجسامهم إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قنا العام لتلقى العلاج، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 


انفجار اسطوانة

اسطوانة بوتجاز

محافظة قنا

مركز نجع حمادى

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