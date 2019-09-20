إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة الإتجار فى النقد الاجنبى بمدينة نصر

أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط 3 أشخاص (عاطل - حاصل على دبلوم تجارة - سائق ) حال استقلالهم سيارتين بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية قدرها ( 96,663 ألف دولار أمريكى - 49,685 ألف يورو - 846,985ألف جنية مصرى - 13 ألف ريال سعودى)، وكذا (3 شيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة "مبلغ مليون جنيه - مبلغ 45600 ألف جنيه - مبلغ 100 ألف جنيه")، بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .