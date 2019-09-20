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إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة الإتجار فى النقد الاجنبى بمدينة نصر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 02:16 م
إحالة 3 أشخاص للمحاكمة بتهمة الإتجار فى النقد الاجنبى بمدينة نصر محكمة - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة 3 أشخاص للمحاكمة أمام محكمة الجنح ، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفية.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا مفاده تمكن مباحث قسم شرطة أول مدينة نصر من ضبط 3 أشخاص (عاطل - حاصل على دبلوم تجارة - سائق ) حال استقلالهم سيارتين بدائرة القسم، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية قدرها ( 96,663 ألف دولار أمريكى - 49,685 ألف يورو - 846,985ألف جنية مصرى - 13 ألف ريال سعودى)، وكذا (3 شيكات بنكية بمبالغ مالية مختلفة "مبلغ مليون جنيه - مبلغ 45600 ألف جنيه - مبلغ 100 ألف جنيه")، بمواجهتهم أقروا بحيازتهم للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

 

 
 
 
 

 

 


النقد الأجنبي

عقوبة الاتجار فى النقد الاجتبى

مدينة نصر

قسم مدينة نصر

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