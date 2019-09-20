أول صور لأثار العدوان التخريبى على معامل ⁧بقيق⁩ وخريص التابعين لأرامكو

كتب محمد جمال

ذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن أكثر من 80 إعلامياً من جميع الوسائل الإعلامية العالمية زاروا المواقع المتضررة من العدوان التخريبى الذى استهدف معامل ⁧بقيق⁩ وخريص⁩ ويطلعون على جهود ⁧أرامكو ⁩فى إصلاح الأضرار فى وقت قياسى.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركى المالكى، إن نوعية الأسلحة التى استهدفت المنشأتين، وقال إنها "25 قطعة مقاتلة إيرانية: 7 صواريخ كروز من نوع يا على، و18 طائرة مسيرة من نوع دلتا وينج".

ويعد "يا على" صاروخ كروز كشفت عنه إيران فى مايو 2014، ويعتبر أول صاروخ برى ينتجه الحرس الثورى الإيرانى بمدى 700 كيلو متر.



أثار الهجمات



أثار الهجوم



أثار هجمات أرامكو



أثار هجمات على أرامكو



إصلاحات



تضرر مبانى أرامكو



مبنى محترق