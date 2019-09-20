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أول صور لأثار العدوان التخريبى على معامل ⁧بقيق⁩ وخريص التابعين لأرامكو

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 03:32 م
أول صور لأثار العدوان التخريبى على معامل ⁧بقيق⁩ وخريص التابعين لأرامكو أرامكو
كتب محمد جمال

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ذكرت قناة الإخبارية السعودية، أن أكثر من 80 إعلامياً من جميع الوسائل الإعلامية العالمية زاروا المواقع المتضررة من العدوان التخريبى الذى استهدف معامل ⁧بقيق⁩ وخريص⁩ ويطلعون على جهود ⁧أرامكو ⁩فى إصلاح الأضرار فى وقت قياسى. 

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد تركى المالكى، إن نوعية الأسلحة التى استهدفت المنشأتين، وقال إنها "25 قطعة مقاتلة إيرانية: 7 صواريخ كروز من نوع يا على، و18 طائرة مسيرة من نوع دلتا وينج".

ويعد "يا على" صاروخ كروز كشفت عنه إيران فى مايو 2014، ويعتبر أول صاروخ برى ينتجه الحرس الثورى الإيرانى بمدى 700 كيلو متر.

 
أثار الهجمات
أثار الهجمات

 

أثار الهجوم
أثار الهجوم

 

أثار هجمات أرامكو
أثار هجمات أرامكو

 

أثار هجمات على أرامكو
أثار هجمات على أرامكو

 

إصلاحات
إصلاحات

 

تضرر مبانى أرامكو
تضرر مبانى أرامكو

 

مبنى محترق
مبنى محترق

 

محاولات الإصلاح
محاولات الإصلاح

 


أرامكو

السعودية

مصفاة نفط

بقيق

هجرة خريص

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