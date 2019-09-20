سوبر كورة
Ads
الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:25 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

أسهم اليابان تحقق ثالث مكسب أسبوعى بفضل تفاؤل بشأن التيسير النقدى

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:00 م
أسهم اليابان تحقق ثالث مكسب أسبوعى بفضل تفاؤل بشأن التيسير النقدى بورصة طوكيو
طوكيو – رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الجمعة وحققت ثالث مكسب أسبوعى على التوالى فى الوقت الذى صعدت فيه الأسهم المرتبطة بالاستهلاك بفعل تكهنات بأن بنك اليابان المركزى سيقتفى أثر بنوك مركزية أخرى ويقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر القادم.
 
وزاد المؤشر نيكى 0.16 % إلى 22079.09 نقطة، وارتفع المؤشر القياسى 0.4 % هذا الأسبوع.
 
وتقدم 122 سهما على المؤشر نيكى مقابل انخفاض 97 سهما.
 
وأبقى بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير أمس الخميس لكنه ألمح إلى استعداده لتوسيع التحفيز الشهر القادم عبر إصدار تحذير أقوى من المخاطر الخارجية التى تهدد الاقتصاد المعتمد على التصدير.
 
وتصدر سهم راكوتين قائمة الأسهم المرتفعة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكى إذ صعد 3.94%، وتلاه سهم سوزوكى موتور الذى ربح 3.72 % وزاد سهم دينا 2.80 %، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 % إلى 1616.23 نقطة.
 
وبلغ حجم التداولات على المنصة الرئيسية ببورصة طوكيو 1.46 مليار ين، بارتفاع عن المتوسط البالغ 1.15 مليار ين فى الثلاثين يوما الأخيرة.
 

الاسهم اليابانية

اسهم اليابان

بورصة طوكيو

بنك اليابان المركزى

مؤشر نيكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

انقطاع المياه عن 6 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا أبرزها الهجانة والمعصرة

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

توصيل مياه الشرب لـ22 مدرسة ومعهد بسوهاج بـ3,7 مليون جنيه

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

شاهد فى دقيقة.. محمود فتح الله "المدافع الهداف" يعتزل الكرة بعد 15سنة عطاء

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

الإسكان": تنفيذ وحدة صحية وحضانة بمشروع "سكن مصر" فى مدينة الشروق

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

صحيفة أسبانية تهاجم الانتخابات.. وتؤكد: تكلفتها 180 مليون يورو

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

الإسكان: فتح باب الحجز لـ46 فيلا "نصف تشطيب" بمركز مارينا العلمين السياحي

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

لعشاق "الأنتخة".. استطلاع يكشف: العمل من المنزل يجعلك أكثر تركيزا

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

"سوبر نار".. قمة الاهلى والزمالك حديث الصحافة الخليجية

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

فيديو معلوماتى.. اعرف أضرار الجلوس لفترات طويلة على جسمك

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

الأهلى والزمالك يتنافسان فى "كلاسيكو" التتويج بالسوبر المصرى الليلة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

10 أكتوبر .. آخر موعد لحجز 2000 قطعة أرض طرحتها الإسكان بـ12 مدينة جديدة

6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر

6660 جنيها سعر متر الأراضى الأكثر تميزا بالقاهرة الجديدة و2700 بمدينة بدر

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة