أسهم اليابان تحقق ثالث مكسب أسبوعى بفضل تفاؤل بشأن التيسير النقدى

طوكيو – رويترز

أغلقت الأسهم اليابانية مرتفعة اليوم الجمعة وحققت ثالث مكسب أسبوعى على التوالى فى الوقت الذى صعدت فيه الأسهم المرتبطة بالاستهلاك بفعل تكهنات بأن بنك اليابان المركزى سيقتفى أثر بنوك مركزية أخرى ويقوم بتيسير السياسة النقدية الشهر القادم.

وزاد المؤشر نيكى 0.16 % إلى 22079.09 نقطة، وارتفع المؤشر القياسى 0.4 % هذا الأسبوع.

وتقدم 122 سهما على المؤشر نيكى مقابل انخفاض 97 سهما.

وأبقى بنك اليابان على السياسة النقدية دون تغيير أمس الخميس لكنه ألمح إلى استعداده لتوسيع التحفيز الشهر القادم عبر إصدار تحذير أقوى من المخاطر الخارجية التى تهدد الاقتصاد المعتمد على التصدير.

وتصدر سهم راكوتين قائمة الأسهم المرتفعة بالنسبة المئوية على المؤشر نيكى إذ صعد 3.94%، وتلاه سهم سوزوكى موتور الذى ربح 3.72 % وزاد سهم دينا 2.80 %، وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.04 % إلى 1616.23 نقطة.

وبلغ حجم التداولات على المنصة الرئيسية ببورصة طوكيو 1.46 مليار ين، بارتفاع عن المتوسط البالغ 1.15 مليار ين فى الثلاثين يوما الأخيرة.