أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 20-9-2019

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 20-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.
1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى
1 يورو = 4.1375 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2417 يورو
1 جنيه استرلينى = 4.6847 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.2135 جنيه استرلينى
دولار كندى (CAD)
1 دولار كندى = 2.8270 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3537 دولار كندى
دولار أسترالى (AUD)
1 دولار أسترالى = 2.5463 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 0.3927 دولار أسترالى
ين يابانى (JPY)
1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودى
1 ريال سعودى = 28.7838 ين يابانى
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة