أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 20-9-2019

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 20-9-2019، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.



دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.7503 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2666 دولار أمريكى



يورو (EUR)

1 يورو = 4.1375 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2417 يورو



جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.6847 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.2135 جنيه استرلينى



دولار كندى (CAD) 1 دولار كندى = 2.8270 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3537 دولار كندى



دولار أسترالى (AUD) 1 دولار أسترالى = 2.5463 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.3927 دولار أسترالى



ين يابانى (JPY) 1 ين يابانى = 0.0347 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 28.7838 ين يابانى