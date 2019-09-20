أسعار الذهب اليوم الجمعة 20-9-2019 فى مصر

كتب إسلام سعيد

سجلت أسعار الذهب فى مصر، اليوم الجمعة 20-9 2019، ارتفاع بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 وهو العيار الأكثر تداولاً فى مصر، 683 جنيها للجرام.



أسعار الذهب اليوم فى مصر

سعر جرام الذهب من عيار 18 سجل 583 جنيها.

سعر عيار 21 اليوم 683 جنيها للجرام

سجل عيار 24 سعر 784 جنيها للجرام

سعر الجنيه الذهب 5464 جنيها.

أوقية الذهب 1504 دولار.

أسعار الذهب فى مصر، قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون جنيه واحد أو جنيهين.

أسعار الذهب فى مصر، خدمة يقدمها اليوم السابع، وتشمل على تحديث فورى ولحظى لأسعار الذهب، فى سوق الصاغة المصرى، وكذلك تحديث للسعر العالمى للأوقية.

أسعار الذهب فى مصر من ضمن الخدمات التى يحرص اليوم السابع على تقديمها للقراء وتكون أسعار الذهب مصحوبة بتحليل عن وضع سوق الذهب.

شهدت أسعار الذهب فى مصر، تذبذب واضح خلال الأسبوع المنقضى، مرتفعاً تارة ومنخفضا تارة أخرى ، فسعر الذهب فى مصر، مرتبط بأى تحركات تشهدها الأسعار العالمية للذهب، لذلك ينتظر سوق الصاغة فى مصر، أى تحرك يشهده المعدن النفيس عالميا.

تذبذب أسعار الذهب فى مصر على مدار الأيام الماضية، كان واضح للغاية، إذ تتأرجح أسعار الذهب بين 683 إلى 690 جنيها، وعلى مدار الخمسة أيام الماضية يظل الذهب بين هذين السعرين.