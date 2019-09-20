أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2019 بسوق العبور

كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار الخضروات اليوم الجمعة 20-9-2019، طبقاً لأسعار الجملة بسوق العبور وفق تحديثات الموقع الرسمى.

وسجل سعر كيلو الطماطم ما بين 4 – 5.5 جنيه للكيلو، وتراوح سعر الخيار البلدى ما بين 3– 6 جنيهات، وبلغ سعر الخيار الصوب من 4 – 7 جنيهات، وبلغ سعر الجزر ما بين 5 – 7 جنيهات، وبلغ سعر البطاطس ما بين 3- 5.5 جنيه للكيلو، وسجل سعر البصل ما بين 2 – 3.5 جنيه للكيلو.

وسجلت أسعار الفاصوليا ما بين 20 - 28 جنيها، واستقر الباذنجان البلدى ما بين 2 إلى 3.5 جنيها، وسجل سعر الباذنجان الرومى من 2 – 3.5 جنيه، وبلغ سعر الملوخية من 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر البامية بين 15-20 جنيه، والليمون البلدى 6-12 جنيه.