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أسباب تجبرك علي تناول حمض الفوليك أثناء الدورة الشهرية.. أعرفيها

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:00 ص
أسباب تجبرك علي تناول حمض الفوليك أثناء الدورة الشهرية.. أعرفيها
فاطمة ياسر

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حمض الفوليك من أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم، وخاصة النساء في حالة التخطيط للحمل أو لمن تعاني بنقص نسبة الهيموجلوبين في الدم فهو يساعدها علي ارتفاع النسب بشكل كبير، وهناك بعض التقارير الطبية التي تحث علي ضرورة تناول حمض الفوليك أثناء الدورة الشهرية لعدة أسباب سنتعرف عليها خلال التقرير التالي، ووفقا لموقع " adiahealth".

تناول حمض الفوليك يفيد النساء اللاتي تعانين من عدم إنتظام الدورة الشهرية، فتناولك له خلال أيام الدورة يساعد علي تنظيم نسبته في المرات المقبلة، كما أنه يساعد علي تعويض الدم المفقود خلال أيام الدورة الشهرية، ولذا فتناوله هام جدا.

بعض النساء تعانين من الإصابة بالأنيميا أو فقر الدم، ولذا تناولك له يتسبب في ارتفاع نسبة نقص الدم في الجسم، وعلاج مشكلة الأنيميا، ولذا لا تتردي في تناولك له بشكل دائم خلال الدورة الشهرية لأنه يساهم بشكل كبير في إعادة تنظيمها مرة أخري.

في حالة التخطيط للإنجاب، فتناولك لحمض الفوليك بشكل عام يعد من الأمور الهامة لكي ولصحة الجنين خاصة خلال الشهور الأولي من الحمل، وهذا ما أكدته العديد من الأبحاث والدراسات الطبية.

ونجد أن العديد من النساء اللاتي يعانين من الشعور بالتقلبات المزاجية خلال فترة الدورة الشهرية، ولكن عندما تتناولين حمض الفوليك فهو يقلل من شعورك بالإكتئاب أو الخلل النفسي وتحسن حالتك النفسية، ولذا لا تتردي وأشتري حبوب حمض الفوليك.

 


حمض الفوليك

فوائد حمض الفوليك

فوائد تناول حمض الفوليك خلال الدورة الشهرية

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