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أخبار× 24 ساعة.. موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:00 ص
أخبار× 24 ساعة.. موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر تظلمات التموين
إعداد على عبد الرحمن

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سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

موقع دعم مصر يتلقى تظلمات بطاقات التموين حتى نهاية أكتوبر

 

الحكومة: إجراء 5094 عملية و50 ألف فحص بالتأمين الصحى الشامل ببورسعيد

 

رئيس الوزراء: نستهدف تقديم 174 خدمة مميكنة فى محافظات الجمهورية

 

التفتيش الصيدلى يكثف إجراءات جمع مستحضر "Recall"

من الأسواق

 

شاهد كيف غيرت الدولة حياة سكان العشوائيات فى الأسمرات 3

 

النائب العام الجديد يقرر إنشاء 3 نيابات جديدة ويعيد هيكلة النيابة العامة

 

وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة ماضون فى آداء مهامهم المقدسة لحماية الوطن..فيديو

 

ضبط عاطلين يستخدمان الأطفال فى التسول بشوارع الدقى

 

فيديو..دار الإفتاء لـ"الطلاب": تزودوا بالعلم والإيمان سلاحًا تحمون به الوطن

 

الزراعة: ارتفاع صادرات الرمان لـ 12855طن واستمرار لجان تدقيق الإنتاج

 

فيديو لوزارة التربية والتعليم يوضح كيفية تحميل كتاب الباقة للصفوف الأولى

 

منظومة التأمين الصحى الشامل تفتتح عيادة الألم المزمن بمستشفى التضامن ببورسعيد

 

التعليم العالى: بدء الدراسة بالجامعات فى موعدها السبت المقبل

 

قطاع المعاهد الأزهرية يعلن ضوابط وشروط دخول امتحانات أبناء المصريين بالخارج

 

الشركة المصرية لنقل الكهرباء توقع عقد توريد مهمات بتكلفة 587 مليون جنيه

 

التضامن: نقل تجربة الخط الساخن لعلاج مرضى الإدمان إلى الإمارات

 

التضامن: توفير الخدمات العلاجية لأكثر من 100 ألف مريض إدمان سنوياً مجانًا


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