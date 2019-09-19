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8 شركات تستدعى 56 ألف سيارة فى كوريا الجنوبية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:14 م
8 شركات تستدعى 56 ألف سيارة فى كوريا الجنوبية خط انتاج سيارات
كتب وكالات

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أعلنت وزارة النقل فى كوريا الجنوبية اعتزام «تويوتا موتورز كورب» و«نيسان موتور» وست شركات سيارات أخرى استدعاء أكثر من 56 ألف سيارة بسبب عيوب فى المكونات، بحسب صحيفة الرؤية.

وذكرت الوزارة أن «تويوتا» و«نيسان» و«مرسيدس بنز» و«أف أم كيه» التى تبيع سيارات «فيراري» و«مازيراتي» الفارهة بدأت بالفعل الاستدعاء أو تعتزم استدعاء 56192 سيارة من 37 طرازاً مختلفاً.

وستستدعى «تويوتا» اليابانية 1207 سيارات من ثمانية طرز مختلفة منها «لكزس إى أس 300» الصالون بسبب خلل فى نظام المكابح، و«كامري» الصالون بسبب مشكلات فى الوسائد الهوائية و«بريوس سي» بسبب خلل فى نظام الهجين، واستدعاء نحو 5440 سيارة من طراز «كيوب» من «نيسان» اليابانية لخلل فى نظام الدوائر الإلكترونية.

وتعتزم «مرسيدس بنز» استدعاء 1038 سيارة من 18 طرازاً منها «سى 200» و«جى أل أيه 220» و«أيه إى ‏‏‏‏‏جى أس 63» بسبب خلل فى مكونات نظام التوجيه أو الوسائد الهوائية، وستستدعى شركة «أف أم كيه» 48 سيارة «فيرارى 488 سبايدر» لإصلاح خلل فى الوسائد الهوائية وأحزمة الآمان.

 

 


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استدعاء 56 ألف سيارة

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