8 أسباب لارتفاع أسعار العمرة خلال الموسم القادم.. تعرف عليها

كتبت آمال رسلان

أكد المختصون فى قطاع السياحة أن أسعار برامج العمرة للموسم الجديد 1442ه والمقرر انطلاقه بالتزامن مع عمرة المولد النبوى، ستشهد ارتفاعا يتراوح ما بين 10 إلى 20%، بما يقارب 3 ألاف جنيه وذلك نتيجة لتغيرات فى اجراءات التأشيرات فى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ارتفاع فى أسعار الفنادق والتنقلات.

وإليك الرسوم الجديدة التى سيتحملها المعتمر وستؤدى إلى ارتفاع أسعار البرامج:

- أصدرت المملكة العربية السعودية مجموعة من الضوابط الجديدة لتنظيم رحلات العمرة، حيث قامت وزارة الحج السعودى بإلغاء رسوم تكرار العمرة والتى كانت تبلغ 2000 ريال يدفعها المعتمر فى حال تكرارها خلال خمس سنوات.

- أصدرت المملكة قرار بفرض رسوم آخرى تقدر بـ 300 ريال يتم دفعها من كل معتمر.

- فرضت المملكة رسوما آخرى كتأمين طبى لكل معتمر لم تحدد بعد وسيصدر بها مرسوم ملكى، ويتم دفعها مقابل تلقى خدمات طبية خلال تواجد المعتمر فى الأراضى السعودية.

- كذلك فرضت السعودية رسوم مقابل خدمات النقل داخل الأراضى المقدسة للمجموعات التى لا تقل عن 35 فرد بواقع 100 ريال للمعتمر، وفى حالة المجموعات الأقل تتحمل الشركة المنظمة باقى المقاعد الفارغة.

- تضمنت القرارات السعودية لجديدة رسوما إضافية للمنصات الإلكترونية تقدر من 5 إلى 7.5%.

- تقدر إجمالى رسوم العمرة للمتقدمين كافة نحو 500 ريال (133 دولارا) كتكلفة نهائية، والتي تشمل رسوم الخدمات الإلكترونية وقيمة الباقة الأساسية وضريبة القيمة المضافة ورسوم متنوعة.

- يتوقع الخبراء أن تشهد أسعار الفنادق فى المملكة زيادة آخرى تضاف إلى أسعار العمرة.

- ستشهد برامج العمرة داخل مصر ارتفاعا آخر نتيجة تكلفة إنشاء بوابة العمرة المصرية التى ستدفعها شركات السياحة مما سيؤدى إلى انعكاسها على أسعار البرامج.