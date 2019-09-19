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5 موارد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. تعرف عليها

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:30 ص
5 موارد للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.. تعرف عليها الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد
كتب محمد السيد

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حدد قانون تنظيم الصحافة والإعلام، موارد المجلس الأعلى للإعلام فى المادة 87 من القانون وتتكون موارد المجلس الأعلى من الآتى:
 

1- ما تخصصه له الدولة من اعتمادات فى الموازنة العامة.

2- رسوم تراخيص مزاولة العمل الإعلامى وتصاريح محتوى البث التى يصدرها.

3- مقابل أداء الأعمال والدراسات والإصدارات والبحوث والاستشارات والخدمات التى يؤديها لمن يطلبها، سواء فى الداخل أو الخارج وتتفق وأغراضه.

4- المنح والهبات والتبرعات الوصايا التى يقبلها المجلس بموافقة ثلثى عدد أعضائه، ويكون ذلك وفقا للقواعد المقررة قانونا، وبشرط التحقق من عدم تعارض المصالح، وبعد استطلاع رأى الجهات الأمنية المعنية.

5- القروض التى تعقد لصالحة بعد اتباع الإجراءات المقررة قانونًا.

وللمجلس الحق فى الاحتفاظ بحصيلة إيراداته من النقد الأجنبى فى حساب خاص لدى أحد بنوك القطاع العام، والتصرف فيها لمواجهة احتياجاته.

 


المجلس الاعلى للاعلام

مكرم محمد أحمد

الاعلى للاعلام

اخبار

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اليوم السابع بلس

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