5 أطعمة تجعلك تشعر بالشبع سريعًا.. أهمها العدس

كتب بيتر إبراهيم

قال فريق من العلماء الأمريكيين إن البروتين هو أكثر العناصر الغذائية كفاءة ليس فقط لإرضاء الجوع بسرعة، ولكن أيضًا لإبقائك تشعر بالشبع لفترة أطول من الأطعمة الأخرى.

ووفقًا للموقع الطبى الأمريكى “HealthNews”، أوضح العلماء أن البروتين يستغرق المزيد من الوقت للهضم كما أنه قادر فى الحفاظ على مستوى السكر في الدم ثابتًا، وهذا بدوره يمنع من الرغبة الشديدة في الجوع بعد وقت قصير من الانتهاء من تناول الطعام.

ووجدت الأبحاث الحديثة التي أجريت في جامعة وارويك في المملكة المتحدة البريطانية أنه بصرف النظر عن الجهاز الهضمي، فإن الدماغ هو أيضًا لاعب رئيسي في سبب كون البروتين يعزز الشبع، حيث تستجيب المستقبلات في منطقة العقل التي تتحكم في الوزن بسرعة للأحماض الأمينية في الأطعمة الغنية بالبروتين وترسل رسالة مفادها أن الجوع انتهى.

وقال الباحثون إن هناك اثنين من الأحماض الأمينية يثيران بشكل خاص الشبع السريع وهما "أرجينين" و "الليسين" والجسم لا يستطيع صنعهما بمفرده.

لقد سمعنا منذ وقت طويل أن الأمر يستغرق 20 دقيقة من الوقت الذي تبدأ فيه الأكل للحصول على رسالة تفيد بأنك ممتلئ، ولكن تقريبًا منذ اللحظة الأولى التي تتناول فيها لقمة البروتين، تبدأ خلايا الدماغ المعنية، التي تسمى "التانيزيتات"، بالتفاعل .

ووفقًا لوزارة الزراعة الأمريكية ، تشمل الأطعمة التي تحتوي على أعلى كميات من كل من "الأرجينين" و "الليسين" العديد من قطع اللحم البقري والدجاج والسمك والفاصوليا والعدس.