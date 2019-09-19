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24 أكتوبر.. الحكم فى معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم فى إهانة القضاء

الخميس، 19 سبتمبر 2019 12:45 م
24 أكتوبر.. الحكم فى معارضة الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم فى إهانة القضاء المحامى منتصر الزيات-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس

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قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطرة، برئاسة المستشار حمادة شكرى، حجز المعارضة المقدمة من المحامى منتصر الزيات و5 آخرين على حكم حبسهم 3 سنوات فى اتهامهم بإهانة السلطة القضائية، والإساءة إلى رجالها والتطاول عليهم بقصد بث الكراهية، لجلسة 24 أكتوبر للنطق بالحكم.
 
جدير بالذكر أن المحكمة النقض اعتبرت عدم جواز حكم الحبس 3 سنوات فى حق 10 متهمين، واعتبرت الحكم الصادر ضدهم غيابيا، وقام 6 منهم بعمل معارضه على الحكم وفى مقدمتهم المحماى منتصر الزيات، وفيما تم تأيد الحكم من محكمة النقض فى حق 15 متهما والذين كانوا محبوسين وفى مقدمتهم الرئيس المعزول.
 
وأسندت هيئة التحقيق إلى المتهمين تهم إهانة وسب القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث فى القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعى الإلكترونية، من خلال عبارات تحمل الإساءة والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية، وأخلوا بذات الطرق سالفة الذكر بمقام القضاة وهيبتهم، من خلال إدلائهم بتلك التصريحات.
 
 
 
 
 
 
 
 

اهانة القضاء

محكامة الزيات باهانة القضاء

جنايات القاهرة

المحامى منتصر الزيات

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