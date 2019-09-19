سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 02:09 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

ولى العهد يجتمع مع وزير خارجية أمريكا.. وبومبيو: ندعم السعودية فى الدفاع عن نفسها

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:17 ص
ولى العهد يجتمع مع وزير خارجية أمريكا.. وبومبيو: ندعم السعودية فى الدفاع عن نفسها لقاء ولى العهد السعودى ومايك بومبيو
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اجتمع الأمير محمد بن سلمان، ولى السعودى، فى قصر السلام فى جدة، مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، شدد بومبيو، خلال الاجتماع، على إدانة بلاده للهجمات التخريبية التى تعرضت لها البنية التحتية لأرامكو السعودية فى بقيق وخريص والتى تتحمل إيران مسؤوليتها، وتأييد بلاده للخطوات التى اتخذتها المملكة بدعوة خبراء دوليين للتحقيق فى مصدر الهجوم.

وعبر بومبيو، عن مساندة الولايات المتحدة ودعمها لأمن واستقرار السعودية، فى مواجهة هذه الأعمال الإجرامية، مبدياً تقديره لحكمة القيادة فى المملكة وحرصها على أمن واستقرار المنطقة.

من جانبه، أكد ولى العهد، أن هذه الاعتداءات التخريبية استهدفت زعزعة أمن المنطقة والإضرار بإمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمى.

حضر الاجتماع الأمير خالد بن سلمان، نائب وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطنى الدكتور مساعد بن محمد العيبان، كما حضره من الجانب الأمريكى، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة جون أبى زيد.

 


السعودية

الولايات المتحدة الامريكية

امريكا

مايك بومبيو

ولى العهد السعودى

ايران

الامير محمد بن سلمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بومبيو: الهجوم على السعودية لم يكن من تنفيذ الحوثيين وإنما كان هجوما إيرانيا

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 06:31 م

وزارة الدفاع السعودية: نسعى لتحديد مكان انطلاق الهجوم على أرامكو بكل دقة

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 05:14 م

بدء المؤتمر الصحفى لوزارة الدفاع السعودية للكشف عن دور إيران فى هجوم أرامكو

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:41 م

سعد الحريرى فى زيارة سريعة للسعودية قبل توجهه إلى فرنسا للقاء ماكرون

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 04:08 م

السعودية تدين تفجيرى أفغانستان الإرهابيين

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 12:06 م

السفير السعودى بالكويت: قادرون على حماية أراضينا والدفاع عن الأمة الاسلامية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 10:11 ص

بومبيو يزور السعودية والإمارات لبحث سبل الرد على هجمات استهدفت منشآت نفطية

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019 09:53 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

وكيل البرلمان: هجمة منظمة ضد مصر ولا يمكن ضرب العلاقة القوية بين الشعب وجيشه

تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت

تنسيق الجامعات: فرصة أخيرة لتسجيل الرغبات وتقليل الاغتراب حتى السبت

سوبر كورة.. كيف وصفت صحف إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان؟

سوبر كورة.. كيف وصفت صحف إسبانيا هزيمة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان؟

تعرف على طريقة الوصول لاستاد برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

تعرف على طريقة الوصول لاستاد برج العرب لحضور مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك

"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

"الثلاثية" عنوان دورى أبطال أوروبا.. ريال مدريد يسقط أمام سان جيرمان بحديقة الأمراء.. مانشستر سيتى يثأر من شاختار الأوكرانى.. والبايرن يسحق النجم الأحمر.. أتليتكو مدريد يخطف تعادلا قاتلا ضد يوفنتوس

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

فيديو.. حلمى عبد الباقى يقدم أغنية "جيش مصر" فى حفل تكريم متفوقى الشرقية

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

توم هيدلستون نجم مارفل يجيب عن تساؤلات جمهوره فى نقطة واحدة.. تعرف عليها

رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

رئيس السكة الحديد: نظام حجز التذاكر الحالى يمنع بيعها بالسوق السوداء

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

هل تخطط لمستقبلك؟.. إليك ما ستفعله التكنولوجيا بوظائف البشر خلال 10 سنوات

4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

4 خطوات للاستخدام الأمثل لـ"التكييف" وتجنب ارتفاع فاتورة الكهرباء

الأقصر تستعد لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع 2020 بـ6 مستشفيات

الأقصر تستعد لدخول منظومة التأمين الصحى الشامل مطلع 2020 بـ6 مستشفيات

المصريون "إيد واحدة" ضد مؤامرات الإخوان.. تهانى الجبالى: الشعب المصرى سيواجهة مخططات الإرهابية بالوعى وحماية البلاد.. وأعضاء برلمان وأحزاب سياسية: محاولات زعزعة الاستقرار لن تنجح.. وقادرون على تخطى التحديات

المصريون "إيد واحدة" ضد مؤامرات الإخوان.. تهانى الجبالى: الشعب المصرى سيواجهة مخططات الإرهابية بالوعى وحماية البلاد.. وأعضاء برلمان وأحزاب سياسية: محاولات زعزعة الاستقرار لن تنجح.. وقادرون على تخطى التحديات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة