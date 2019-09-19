وكيل "تعليم كفر الشيخ" تترأس لجنة الموارد لاختيار موجهين عموم وموجهين أول مركزى

كفر الشيخ – محمد سليمان

أجرت لجنة الموارد البشرية بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، المقابلات الشخصية للمتقدمين لشغل وظيفتى موجه عام وموجه أول مركزى بمديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ.

وتبين أن عدد المتقدمين بلغوا 25 متقدمًا لشغل كلتا الوظيفتين فى المديرية، منهم 21 متقدما لشغل وظيفة موجه عام، فى مواد " اللغة الإنجليزية،الرياضيات،التربية الرياضية ،التربية الزراعية ،والتربية الزراعية ،والعلوم،والتربية الإجتماعية ،والتربية الفنية ،والاقتصاد المنزلي،والمكتبات، وعلم النفس،والفلسفة، وصحافة واعلام "،و4 متقدمين لشغل وظيفة موجه أول مركزي، تربية فنية ،وتربية موسيقية ،ومجال صناعى".

وكان الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، شكل لجنة ترأستها الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، لاختيار القيادات الإشرافية بالمديرية والإدارات التعليمية والمدراس، وإجراء المقابلات الشخصية معهم، وتضم فى عضويتها كل من الدكتور طارق عمارة رئيس مجلس الأمناء، ونائب رئيس مجلس الأمناء على مستوى الجمهورية ،وعميد معهد الخدمة الاجتماعية، والدكتور سمير عبدالحميد القطب، رئيس قسم أوصل التربية بكلية تربية كفر الشيخ.

وتضم اللجنة محمد فرحات مدير إدارة التفتيش بالمحافظة، وسلامة الويشي، مدير التعليم العام، إبراهيم عبدالفتاح خضر ،مدير عام الشئون المالية والإدارية بمديرية التربية والتعليم ومحمد غانم مدير الشئون القانونية بالمديرية، وإيمان الأودن، مدير عام الإدارة العامة للخدمة المدنية بالتنظيم والإدارة، وحسنى ندا، وأمانة سر محمد عبد الوهاب، مدير إدارة تنسيق الوظائف الإشرافية، وأعضاء إدارة التنسيق ياسر السعدنى، وعبدالفتاح نصار، والسعيد ممدوح، وعزت صابر.