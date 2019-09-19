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وفاة الفريق إبراهيم العرابى رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق

الخميس، 19 سبتمبر 2019 07:30 ص
وفاة الفريق إبراهيم العرابى رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق الفريق إبراهيم العرابى
كتب زكى القاضى

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توفى، مساء أمس الأربعاء، الفريق إبراهيم العرابى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، حيث تولى منصب رئيس الأركان من يوليو 1983، إلى أكتوبر 1987.
 
تخرج الفريق الراحل من الكلية الحربية 1950، وحصل على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية، وشارك فى حروب مصر من 1956، حتى حرب أكتوبر العظيمة، حيث كان قائدا للفرقة 21 مدرعة.
 
تولى الفريق عرابى، منصب قائد الجيش الميدانى، عام 1981، وشغل منصب رئيس عمليات من 1981، إلى 1983، وولى رئاسة أركان حرب القوات المسلحة 1983 حتى عام 1987، قبل أن يخرج للمعاش، ويتولى منصب رئيس الهيئة العربية للتصنيع، حتى عام 1995.
 
حصل الفريق إبراهيم عرابى، على عدة أوسمة وأنواط، حيث حصل على ميدالية 6 أكتوبر، وميدالية يوم الجيش، ونوط التدريب من الطبقة الأولى، ونوط تحرير سيناء، ونوط الاستقلال العسكرى، ووسام الجمهورية من الطبقة الأولى.

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