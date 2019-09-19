وظائف شاغرة بمديرية التنظيم والإدارة فى شمال سيناء.. اعرف الشروط

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء اليوم فى بيان لها، عن حاجة مديرية التنظيم والإدارة بشمال سيناء لشغل بعض الوظائف عن طريق الندب من العاملين فى الجهات والمصالح الحكومية بالمحافظة الخاضعة لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وذلك طبقا للشروط التالية :

1 - مجموعة وظائف القانون الدرجة الثانية والدرجة الثالثة.

2 - مجموعة وظائف التنمية الإدارية الدرجة الثانية الدرجة الثالثة .

3 - مجموعة وظائف التمويل والمحاسبة الدرجة الثانية الدرجة الثالثة .

4 - مجموعة الوظائف المكتبية، وذلك وفق الشروط التالية:

1 - أن يكون المتقدم من الخاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 ‏لسنة 2016 .

2 - أن يكون المتقدم من الحاصلين على تقرير الكفاية عن آخر عامين بدرجة ممتاز .

3 - اجتياز المقابلة الشخصية التى سيتم إجراؤها .

المستندات المطلوبة :

1 - طلب مقدم باسم مدير مديرية التنظيم والإدارة.

2 - بيان حالة وظيفية معتمد ومختوم.

3 - موافقة جهة العمل.

4 - صورة ضوئية سارية لبطاقة الرقم القومى سارية.

5 - يتم قبول الطلبات المقدمة اعتبارا من تاريخ صدور الإعلان لمدة 15 يوما.