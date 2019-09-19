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وصول رئيس وزراء باكستان إلى جدة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:41 م
وصول رئيس وزراء باكستان إلى جدة رئيس وزراء باكستان عمران خان
وكالات الأنباء

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وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان، عمران خان، اليوم الخميس، إلى مدينة جدة.

وحسب موقع الجزيرة السعودية، كان فى استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولى، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.

 

 

 


رئيس وزراء باكستان

جدة

عمران خان

مطار الملك عبدالعزيز الدولى

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