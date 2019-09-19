وصول رئيس وزراء باكستان إلى جدة

وكالات الأنباء

وصل رئيس وزراء جمهورية باكستان، عمران خان، اليوم الخميس، إلى مدينة جدة.

وحسب موقع الجزيرة السعودية، كان فى استقباله بمطار الملك عبدالعزيز الدولى، الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم العساف الوزير المرافق، وأمين محافظة جدة صالح التركي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومدير شرطة جدة العميد محمد آل صقر، ومدير عام مطار الملك عبدالعزيز الدولي عصام بن فؤاد نور، ومدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة مكة المكرمة أحمد عبدالله بن ظافر.