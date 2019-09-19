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وسائل إعلام عراقية: طيران مجهول يقصف مقرات مليشيات فى مدينة البوكمال السورية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:20 م
وسائل إعلام عراقية: طيران مجهول يقصف مقرات مليشيات فى مدينة البوكمال السورية قصف على مدينة البوكمال
كتب : أحمد جمعة

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قالت وسائل إعلام عراقية، إن مليشيات عراقية تعرضت لقصف جديد من قبل طائرات مجهولة فى منطقة البوكمال الواقعة فى الجانب السورى من الحدود العراقية.

ونقل الإعلام العراقى عن مصادر إلى أنّ القصف استهدف موقعاً لمليشيا "فاطميون" المتمركزة فى البوكمال وهى خليط من مسلحين عراقيين وأفغان، وتتواجد على الشريط الحدودى العراقى السورى، ما أوقع قتلى وجرحى فى صفوفها .

وتُعدّ عملية القصف هذه الثانية التى تستهدف مواقع مليشيا "فاطميون"، والثالثة ضد مقرات المليشيات العراقية داخل الحدود السورية خلال أقلّ من أسبوع.

وتوجَّه عدد من الساسة العراقيين بأصابع الاتهام لإسرائيل بالوقوف وراء هذه الهجمات.

وقالت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، فى وقت سابق ، إنّ غارات جوية استهدفت مواقع للمليشيات قرب الحدود العراقية السورية، مشيرة إلى أنّ الإعلام العراقى نسب القصف لإسرائيل.

وأكد رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى أن التحقيقات بعمليات الاستهداف المتكرّرة لمقرات الفصائل العراقية لا تزال مستمرة، مشيراً في حديث مع عدد من الإعلاميين، مساء الأربعاء، إلى عدم امتلاك بلاده أدلة تثبت تورط اسرائيل بالقصف، وأنه يسمع عن ذلك فى وسائل الإعلام لكن من دون أدلة ملموسة يمكن تقديمها إلى مجلس الأمن، فى حال أراد العراق التقدم بشكوى .

 

 


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