وزير الهجرة البلجيكى يطالب برفع تكاليف طلب الجنسية إلى 1250 يورو

كتب احمد علوى

طالب وزير الهجرة البلجيكى السابق، تيو فرانكين، رفع تكاليف طلب الحصول على الجنسية البلجيكية، بجانب الكثير من الشروط المطلوبة للحصول عليها .

ووفقاً لقناة بلجيك 24 تقدم الوزير السابق بمشروع قانون إلى مجلس النواب من أجل وضع زيادة كبيرة فى تكلفة طلب الحصول على الجنسية البلجيكية لتصل إلى 1250 يورو.

ويشار إلى أن هناك العديد من الشروط من أجل التقدم بطلب الحصول على الجنسية البلجيكية وعلى رأسها وجود عمل واتقان اللغة و أن يكون المتقدم ذو وضع اجتماعى جيد، إضافة إلى مبلغ 150 يورو.

ويرى فرانكين ، أن المبلغ المفروض حاليا لا يعادل باقية الدول الأوروبية الأخرى، فبالنسبة له يجب رفع مبلغ الــ 150 يورو الذى يكلف هذا الإجراء حالياً، إلى 1250 يورو.