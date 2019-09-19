وزير العدل فى زيارة مفاجئة لمجمع المحاكم والشهر العقارى ببورسعيد

كتب إبراهيم قاسم

أجرى المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل، صباح اليوم زيارة مفاجئة لمجمع محاكم بورسعيد، وذلك لتفقد سير العمل.

وشملت الزيارة المرور على محكمة بورسعيد الابتدائية ومحاكم بورسعيد والضواحى، حيث تفقد قاعات الجلسات والتأكد من انتظام العمل بها، وأيضا إدارات العمل المختلفة بتلك المحاكم سواء إدارات التنفيذ أو المحضرين أو المطالبات.

وخلال الزيارة المفاجئة التقى الوزير بعض العاملين فيها وذلك للتأكد من سرعة وانتظام سير الإجراءات بها.

وشملت الزيارة أيضا تفقد المكاتب الامامية بالمحكمة الابتدائية وجزئياتها حيث ان مجمع محاكم بو سعيد يدخل ضمن منظومة المحاكم المطورة والتي تم ميكنة العمل بها.

كما تضمنت الزيارة تفقد مقر نقابة المحامين بالمحكمة، وقد تبادل الوزير الحديث مع بعض المحامين، والتأكد من توافر الإمكانيات اللازمة بالمقر، والتى تمكنهم من أداء عملهم.

كما التقى الوزير أثناء الزيارة ببعض المواطنين وتعرف على الإجراءات التى يباشرونها فى المحكمة، والاستفسار إذا كان هناك ثمة معوقات تصادفهم فيها حتى يتم القضاء عليها.

جدير بالذكر أن عقب تفقد سير العمل بالمحكمة قام وزير العدل بزيارة مكتب شهر عقارى بورسعيد وهو ضمن منظومة المكاتب المطورة، والتى تعمل بنظام الشباك الواحد، وتفقد سير العمل فيه والتقى العديد من المواطنين المتعاملين مع المكتب واستمع اليهم حيث أفادوا بانتظام سير العمل بالمكتب والخدمات المقدمة من خلاله.