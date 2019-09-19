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وزير الدفاع يصدق على سفر 7 لجان قضائية لتسوية مواقف المقيمين بالخارج

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:38 ص
وزير الدفاع يصدق على سفر 7 لجان قضائية لتسوية مواقف المقيمين بالخارج الفريق أول محمد ذكي وزير الدفاع المصري
كتب زكى القاضى

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صدق الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع ، القائد العام للقوات المسلحة، على سفر 7 لجان  قضائية عسكرية تجنيدية إلى عدد من الدول لتسوية المواقف التجنيدية للشباب المصريين المقييمين بالخارج، لاستخراج شهادات إنهاء الموقف التجنيدى للمتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية والذين تجاوزوا سن الامتناع عن التجنيد  "الثلاثين عام"، وذلك  بعد سداد الغرامة المقررة طبقاً للقانون .
 
وجاء قرار الفريق أول محمد زكى، بأن تبدأ تلك اللجان عملها إعتبارا من 3 وحتى 12 أكتوبر القادم بكل من "الولايات المتحدة الأمريكية ( ومقرها واشنطن) فرنسا، إسبانيا، إنجلترا، ألمانيا (ومقرها باريس)، إيطاليا (ومقرها روما)، المملكة العربية السعودية (ومقرها الرياض)، الإمارات، قطر (ومقرها ابوظبى)، لبنان, الأردن (ومقرها عمان)، الكويت (ومقرها الكويت)".
 
ويأتى تصديق وزير الدفاع ، على جميع الشبان المقيمين بالخارج والذين لهم مواقف تجنيدية سرعة التقدم إلى ملحق الدفاع بالدول المقيمين بها ومعهم البيانات الآتية (الإسم رباعي – تاريخ الميلاد – الرقم الثلاثي لبطاقة الخدمة العسكرية أو رقم البطاقة الشخصية الورقية المستخرجة أول مرة وجهة إستخراجها  لمواليد عام 1984 وما قبلها، بالإضافة للرقم القومي)، وذلك لإيضاح موقفهم التجنيدي قبل سفر اللجان، وتيسيراً على هؤلاء الشباب يمكن لذويهم المقيمين بمصر التقدم إلى إدارة التجنيد والتعبئة بتلك البيانات وتحديد الدولة المتواجد بها الشاب لإيضاح مواقفهم التجنيدية، وسرعة إنهاء الإجراءات القانونية ومنح هؤلاء الشباب شهادات المعاملة التى تفيد تسوية موقفهم التجنيدى فور وصول اللجان بتلك الدول طبقاً للتوقيتات المحددة.
 
 

وزير الدفاع المصري

محمد ذكي وزير الدفاع

وزير الدفاع المصرى

محمد زكى

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