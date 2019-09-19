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وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة"

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:10 ص
وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة" سامح شكرى وزير الخارجية
كتبت رحاب نبيل

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غادر مطار القاهرة الدولى، صباح اليوم الخميس، سامح شكري وزير الخارجية، متوجهاً إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تبدأ جلسات الشق رفيع المستوى للجمعية العامة يوم الثلاثاء الموافق 24 سبتمبر ، ومن المقرر أن يكون رئيس الجمهورية ضمن أوائل الرؤساء الذين يلقون بيانات بلادهم فى الجلسة الأولى فى هذا الخصوص.
 
وكان المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، قال إنه من المتوقع أن تعكس المشاركة المصرية فى دورة الجمعية العامة هذا العام الدور الهام الذى تضطلع به مصر داخل مختلف أجهزة الأمم المتحدة، فضلاً عن دورها الإقليمي بالنسبة لكافة القضايا ذات الصلة.
 
 
وأضاف حافظ أنه من المقرر أن يجري  وزير الخارجية على هامش تواجده فى نيويورك عدداً من اللقاءات مع نظرائه بالعديد من الدول المختلفة ومسئولي الأمم المتحدة، حيث سيتم بحث سبل تطوير علاقات التعاون والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بالإضافة إلى المشاركة في العديد من الاجتماعات الهامة سيُنقل خلالها الرؤية المصرية حول أهم القضايا على الساحة الإقليمية والدولية.

السيسي

الجمعية العامة للأمم المتحدة

وزير الخارجية

اليوم السابع بلس

مشاركة الرئيس بالجمعية العامة للامم المتحدة

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