وزير الخارجية السعودى: استهداف معملى أرامكو بأسلحة إيرانية يمثابة إعتداء على العالم أجمع

كتب أحمد علوى

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودى عادل الجبير، أن استهداف معملى أرامكو فى بقيق وخريص بأسلحة إيرانية ليس اعتداء على السعودية وإنما على العالم.

وكان السفير السعودى لدى ألمانيا قد أعلن اليوم الخميس، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على هجوم استهدف اثنين من منشآت نفط أرامكو بالسعودية

وعندما سئل عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لإذاعة دويتشلاند فونك: "بالطبع كل شيء مطروح على الطاولة ولكن يتعين مناقشة الأمر جيدا".

وأضاف "ما زلنا نعمل على تحديد الجهة التى انطلق منها الهجوم".