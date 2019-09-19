الرئيسية أخبار عربية وزير الخارجية الأمريكى يغادر السعودية متجها إلى أبوظبى الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:15 ص وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو رويترز مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قال مندوب عن وسائل الإعلام اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو غادر السعودية متجها إلى أبوظبي. ويزور بومبيو المنطقة بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت. مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكى السعودية نفط مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة مايك بومبيو يؤكد إلتزام الولايات المتحدة بدعم المؤسسات اللبنانية الجمعة، 16 أغسطس 2019 05:07 ص مايك بومبيو: أجرينا مباحثات بناءة مع الملك سلمان حول التوتر فى المنطقة الإثنين، 24 يونيو 2019 02:09 م العاهل السعودى يستقبل وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى جدة الإثنين، 24 يونيو 2019 11:37 ص مايك بومبيو يجتمع مع موجيرينى بمقر وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء، 19 يونيو 2019 01:31 م لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع اتحاد الكرة: مباراة السوبر فى الثامنة مساء غد.. ولا تعديل حتى الآن وزير الخارجية يغادر إلى نيويورك للإعداد لمشاركة الرئيس بـ"الأمم المتحدة" السيسى يوافق على اتفاقية لإنشاء أربع محطات تحلية فى جنوب سيناء الحبس وغرامة 300 ألف جنيه عقوبة استخدام الحسابات الوهمية فى الإساءة للدولة منتخب مصر يحتفظ بالمركز الـ49 عالميا والسادس أفريقيا فى تصنيف الفيفا البترول :"جنوب الوادى" تحقق 3 اكتشافات خلال عام ووضع كشفين على الإنتاج "العصار" يبحث مع رئيس الهيئة المجرية لدعم الصادرات تعزيز التعاون المشترك كل أهداف الأربعاء.. سقوط الريال بثلاثية وتعادل مثير بين يوفنتوس وأتلتيكو النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة ¾ مليار دولار إيرادات فيلم Hobbs & Shaw بعد 6 أسابيع من عرضه الحكومة: بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020 83 %من القراء يؤيدون التوسع فى إنشاء الكليات التكنولوجية للحد من البطالة المزيد من Trending Plus
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