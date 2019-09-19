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وزير الخارجية الأمريكى يغادر السعودية متجها إلى أبوظبى

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:15 ص
وزير الخارجية الأمريكى يغادر السعودية متجها إلى أبوظبى وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
رويترز

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قال مندوب عن وسائل الإعلام اليوم الخميس، إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو غادر السعودية متجها إلى أبوظبي.

ويزور بومبيو المنطقة بعد هجمات استهدفت منشأتي نفط سعوديتين يوم السبت.

 

 

 

 


مايك بومبيو

وزير الخارجية الأمريكى

السعودية

نفط

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