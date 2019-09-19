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وزير التعليم العالى يطمئن على ترتيبات الدراسة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:20 م
وزير التعليم العالى يطمئن على ترتيبات الدراسة بجامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية وزارة التعليم العالى
كتب وائل ربيعى

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أجرى وزير التعليم العالى والبحث العلمى، زيارة لمقر جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالتجمع الخامس؛ لتفقد منشآت الجامعة واستعداداتها لبدء الدراسة الأسبوع المقبل برفقة د. محمود نعمة الله القائم بعمل رئيس الجامعة وأحمد الشيخ القائم بعمل رئيس قطاع مكتب الوزير.
 
وتفقد الوزير في بداية الزيارة المبنى التعليمي بالجامعة وقاعات الدارسة موجهًا بضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب وتوفير الوسائل التعليمية الحديثة لإكساب الطلاب المهارات الدراسية ، كما تفقد الوزير خلال الزيارة أيضا معامل الحاسب الآلي بالجامعة وكذلك معامل الميكانيكا بالإضافة إلى الاطمئنان على تأثيث الجامعة.
 
وشدد الوزير خلال الزيارة على أهمية تواجد كافة أعضاء هيئة التدريس في بداية الدراسة لاستقبال الطلاب الجدد وتعريفهم بالجامعة، كما وجه بضرورة توفير مطبوعات تعريفية بالدراسة في الجامعة والإعلان عن جداول الدراسة حتى يتمكن الطلاب من الانتظام في الدراسة مع بدء أول يوم دراسي.
 
جدير بالذكر أن الجامعات التكنولوجية الجديدة امتدادا لمسار طلاب التعليم الفني والتي تعمل على إكسابهم المهارات العملية والعلمية لمواكبة متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وذلك من خلال البرامج التكنولوجية التي يتم تطبيقها بالكليات التابعة للجامعة. 
 
وتمنح هذه الجامعات درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهني والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا، فيما ستبدأ الدراسة في ثلاث جامعات (القاهرة الجديدة -  قويسنا – بني سويف) مع بداية العام الدراسي الجديد هذا العام  للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني وطلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا اختبارات القبول.
 
 

التعليم العالى

الجامعات التكنولوجية

بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية

جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

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