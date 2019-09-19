وزير التعليم العالى يتفقد عددًا من المنشآت الجامعية ببورسعيد

وائل ربيعى

أجرى وزير التعليم العالى والبحث العلمى زيارة تفقدية صباح اليوم الخميس 19 سبتمبر لمقر جامعة بورسعيد، تفقد خلالها عددًا من المبانى والتوسعات الجديدة بالجامعة، يرافقه د.شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، ود. محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلى للجامعات، والسادة نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات، وذلك على هامش انعقاد جلسة المجلس الأعلى للجامعات اليوم بمقر الجامعة ببور فؤاد.

وشملت الزيارة تفقد مشروع مجمع المعامل والورش بكلية الهندسة: ويشمل مبنى مكونًا من دور أرضى وأول بمسطــح 2000 متر مربع، عبارة عن معامل مقاومة مواد ومساحة وضغط عالٍ، وكيمياء، وهندسة كهربائية، وموانع وقياسات وورش (خراطة، برادة، كهرباء، ماكينات) وثلاثة أدوار علوية مسطح الدور 2000 متر مربع، تحتوى على معامل (قياسات الأبحاث، ميكانيكا قوى، قياسات وأجهزة "صحية، كيمائية" ومعمل أساسات وقياسات كهربائية، ومعمل drive وطاقة متجددة، قياسات ودوائر منطقية، ومعمل اختبارات ميكانيكية، وهندسة الإنتاج، وهندسة الغاز الطبيعي، والكيمياء الصناعية)، ومكتبة الكلية، وقسم عمارة صالات (رسم، ومعارض، وحجر خدمات).

وتفقد الوزير مشروع مبنى دار الضيافة والمجمع الإداري: ويتكون من ستة أدوار، تشمل الدور الأرضي، وقاعة كبار الزوار، وقاعات للمؤتمرات وصالة للاستقبال، وتشمل الأدوار من الأول إلى الرابع المجمع الإدارى للجامعة، ويشمل الدور الخامس والسادس استراحة للجامعة، ويخدم المبنى جميع الفعاليات داخل الجامعة من مؤتمرات علمية، وما قد تحتاجه من قاعات وأماكن لإقامة الزائرين.

وعلى هامش الزيارة أعرب الوزير عن سعادته بما شاهده من معامل ومعدات وآلات حديثة، مشيرًا إلى أن هذه الإمكانيات سوف تسهم فى توفير بيئة تعليمية مناسبة للطلاب، وتساعدهم على الإلمام بمهارات سوق العمل.