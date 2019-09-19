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وزير الأوقاف ينيب الدكتور الشحات الجندى فى حضور مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان

الخميس، 19 سبتمبر 2019 01:34 م
وزير الأوقاف ينيب الدكتور الشحات الجندى فى حضور مؤتمر زعماء الأديان بكازاخستان الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس جامعة كازاخستان
كتب إسماعيل رفعت

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أناب وزير الأوقاف، الدكتور محمد الشحات الجندى رئيس جامعة كازاخستان، لحضور المؤتمر التحضيرى لزعماء الأديان بجمهورية كازاخستان .

 وفى كلمتها بالجلسة التحضيرية للمؤتمر أشادت رئيسة الجلسة السناتور داريجا نزارباييف ابنة الرئيس نور سلطان رئيس جمهورية كازاخستان السابق بوثيقة القاهرة للمواطنة، التى أجمع عليها المشاركون من الوزراء والمفتيين والعلماء بالمؤتمر الدولى الثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالقاهرة .

من جانبه أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، رئيس جامعة كازاخستان أن هذه الوثيقة تاريخية وفريدة من نوعها تجمع بين الماضى والحاضر والأصالة والمعاصرة، وسنعمل على جعلها وثيقة علمية ضمن وثائق الجامعة العلمية بالتنسيق مع المؤسسات الدينية والثقافية والتعليمية بجمهورية كازاخستان.


وزارة الاوقاف

كازخستان

مؤتمر زعماء الاديان

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