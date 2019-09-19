سوبر كورة
Ads
الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:26 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

وزيرة خارجية السودان تتلقى دعوة لزيارة الامارات

الخميس، 19 سبتمبر 2019 08:08 م
وزيرة خارجية السودان تتلقى دعوة لزيارة الامارات وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تلقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، دعوة من نظيرها الإماراتى الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لزيارة دولة الإمارات العربية. 


جاء ذلك لدى استقبالها اليوم الخميس سفير الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، الذى قدم التهنئة لوزيرة الخارجية، بمناسبة تعيينها.


وأعرب السفير الإماراتى عن حرص بلاده على استقرار السودان، والمساهمة فى جهود السودان، وشركائه الدوليين الرامية لإزالة أسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.


وجدد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر الآليات المتفق عليها.


من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية السودانية بعلاقات التعاون بين البلدين فى كافة المجالات، والدعم الذى قدمته دولة الإمارات العربية للسودان خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص السودان على ترقية التعاون الثنائى لآفاق أرحب.


السودان

الإمارات

وزيرة خارجية السودان

عبدالله بن زايد آل نهيان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمين عام الأمم المتحدة يدعو لرفع اسم السودان من قائمة الإرهاب

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:40 م

مجلس السيادة بالسودان يعفو عن عدد من قادة الحركات المسلحة

الخميس، 19 سبتمبر 2019 06:38 م

ارتفاع عدد المصابين بالكوليرا فى السودان إلى 124 مصابا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 04:48 م

زعماء وساسة العالم يزورون السودان بعد تشكيل حكومة حمدوك.. وزير خارجية فرنسا يقدم 60 مليون يورو.. و"التعاون الإسلامى" تدعم متضررى السيول.. إريتريا تعيد التواصل بعد مقاطعة 5 سنوات.. و"أبو الغيط" يشيد بإعلان جوبا

الخميس، 19 سبتمبر 2019 03:30 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

موجز أخبار الاقتصاد.. بدء الدراسة بشكل مرحلى بجامعتى العلمين والمنصورة الدوليتين سبتمبر 2020

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

"الأهلى والزمالك فى أشرس كلاسيكو للتتويج بالسوبر".. غدا على اليوم السابع

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

انطلاق فعاليات الملتقى الأول لاستراتيجيات "الاقتصاد الأخضر " 29 سبتمبر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

رسمياً.. حسام البدرى مديراً فنياً لمنتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إيهاب جلال يعتذر رسميا عن تدريب منتخب مصر

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

إخوان كاذبون ..أبالسة الجماعة يفبركون فيديو عن مظاهرات للمصريين وينسبونه لـ" فيتو"

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

فيديو وصور.. "اليوم السابع" تجرى معايشة على أرض الأحلام "منف".. هنا عاش يوسف الصديق قبل آلاف السنوات.. "تل العزيز" شاهد على قصر عزيز مصر وصوامع غلال السبع سنوات العجاف.. والعشوائيات تشوه الصورة التاريخية للموقع

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

صراع الثنائيات يشعل "سوبر" الأهلى والزمالك.. ميتشوvs فايلر "سنة أولى قمة".. صلاح ومصطفى يتنافسان على مهاجم مصر.. الشناوى وعواد بمنافسة خاصة.. السولية وساسى من يحسم معركة الوسط.. والنقاز ومعلول فى مبارزة تونسية

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

الحكومة: 213069 طلب تقنين أراضى حتى سبتمبر الجارى

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

آسيوية تترك ابنها فى دبى وتهرب.. تعرف على قصة "الطفل الضائع"

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

س و ج.. هل يوافق المصرى على رحيل إيهاب جلال لتدريب المنتخب؟

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

موعد مباراة الاهلى والزمالك فى السوبر المحلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة